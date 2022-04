Odborári sa chystajú na protesty v troch mestách, vyhrážajú sa aj generálnym štrajkom

Odborári pripravujú protestné aktivity, ktorými chcú poukázať na výrazné zdražovanie na Slovensku. Protesty sa uskutočnia 21. apríla v Košiciach, 30. apríla v Žiline a 7. mája v Trnave. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval šéf Odborového zväzu Kovo Emil Machyna.

Ak tieto tri protesty podľa neho nepomôžu, odborári začnú pripravovať generálny štrajk. „Ak to nepomôže, dáme ľuďom nálepku, že podporujú generálny štrajk,“ povedal Machyna. Podľa neho by išlo najprv o hodinový a potom o jednodňový generálny štrajk. Vládu vyzval na rokovania o opatreniach, ktoré pomôžu ľuďom v boji so zdražovaním.

Heger sa mal zúčastniť rokovania tripartity

„Vláda nerobí absolútne nič preto, aby znížila dopady na obyvateľov,“ povedal prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško. Vyzval ju, aby začala viesť sociálny dialóg so sociálnymi partnermi a predstavila opatrenia v boji proti zdražovaniu.

„Budú pokúšať osud, dokým si ľudia nevezmú moc do vlastných rúk,“ odkázal vláde odborársky predák. Premiér Eduard Heger mal podľa neho už dávno prísť na rokovanie tripartity a informovať odborárov a zamestnávateľov o tom, čo vláda pripravuje ako kompenzáciu zdražovania na Slovensku.

Seniori budú požadovať 14. dôchodok

Predstaviteľka Jednoty dôchodcov na Slovensku Valéria Pokorná upozornila na to, že vláda zmietla zo stola ich návrh na mimoriadnu 3-percentnú valorizáciu dôchodkov.

„Dôchodcovia z pripravovanej 100-eurovej pomoci úplne vypadli,“ uviedla. Návrh vlády na vyplatenie trinásteho dôchodku už v lete podľa Pokornej nič nerieši, keďže nejde o peniaze navyše. „Budeme požadovať vyplatenie štrnásteho dôchodku,“ povedala.