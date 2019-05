Odborári sa s prešovským dopravným podnikom stále nedohodli, v meste hrozí štrajk

PREŠOV 24. mája (WebNoviny.sk) – Ani ďalšie kolo rokovaní o zvýšení mzdových taríf a ďalších bodoch podnikovej kolektívnej zmluvy v Dopravnom podniku mesta Prešov (DPMP) neprinieslo dohodu medzi zamestnávateľom a odbormi.

Hrozba ostrého štrajku tak naďalej trvá. Odborári na jeho vyhlásenie už majú aj dostatok podpisov od zamestnancov.

Štyridsať centov ako kompromis

Zástupcovia zamestnancov pôvodne požadovali zvýšenie tarifných miezd o jedno euro za odpracovanú hodinu.

Na piatkovom rokovaní obe strany prejednávali návrh vypracovaný sprostredkovateľom, ktorý navrhol navýšenie miezd o 40 centov od 1. mája a o rovnakú sumu od budúceho roka.

„Vedenie podniku nám nevedelo garantovať 40 centov od nového roka. Garantovať vedeli iba to, že to dajú do návrhu na mestské zastupiteľstvo, no nevedia, ako poslanci budú hlasovať,“ informoval agentúru SITA o výsledkoch rokovania predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka.

Ústretové predstavenstvo

Podľa riaditeľa DPMP Petra Janusa bolo predstavenstvo ústretové, no k dohode napriek tomu neprišlo.

„Predložilo reálne ponuky s tým, že sme sa dokonca vrátili aj k pôvodnej požiadavke odborov o zvýšenie o jedno euro, ktorá bola upravená tak, že od 1. júla by sa suma zvýšila o 70 centov a od 1. januára o 30 centov na hodinu. Samozrejme, predstavenstvo o tom nemôže rozhodnúť, pretože to je vec, ktorá zasiahne mestský rozpočet. Ponúkli sme preto, že to predložíme na mestské zastupiteľstvo, zasadnutie bude 19. júna, aby sa v rámci rozpočtového provizória upravila výška úhrady za služby vo verejnom záujme. Na základe toho by mohlo dôjsť k podpisu dodatku od 1. júla. Ani toto však neprijali a sú pravdepodobne odhodlaní štrajkovať,“ reagoval riaditeľ DPMP Peter Janus.

Stovky tisíc eur naviac

Už predtým avizoval, že požiadavky odborárov by si vyžiadali navýšenie rozpočtu zhruba o 800-tisíc až milión eur, čo nie je v možnostiach spoločnosti a bez rozpočtového opatrenia mesta tieto požiadavky nevedia splniť.

Ako dodal Straka, o ostrom štrajku výbor zatiaľ nerozhodol, hoci aktuálne už na to má k dispozícii dostatok podpisov zamestnancov.

„Potrebných je 160 podpisov, aktuálne ich máme 223. Čiže viac ako dve tretiny zamestnancov súhlasia, že vstúpia do prípadného ostrého štrajku,“ konkretizoval.

Od apríla v štrajkovej pohotovosti

Podniková kolektívna zmluva v DPMP, a.s. sa týka všetkých 322 zamestnancov, z ktorých je približne 190 vodičov. Uzatvorená bola 1. januára 2014 a je platná do 31. decembra 2020.

Zamestnanci vstúpili do štrajkovej pohotovosti začiatkom apríla. Naposledy boli zamestnanci DPMP v štrajkovej pohotovosti pred piatimi rokmi.

Jediným akcionárom DPMP, a.s., je mesto Prešov. Dopravný podnik v dvoch trakciách – autobusovej a trolejbusovej, ročne najazdí takmer päť miliónov kilometrov. Každoročne prepraví viac ako 30 miliónov cestujúcich. Tržby z MHD za rok 2018 dosiahli 4,1 mil. eur.