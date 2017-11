Odborári súhlasia s nočnými príplatkami a odmietajú návrh Podnikateľskej aliancie Slovenska

ŽILINA 30. novembra (WebNoviny.sk) – Odborový zväz KOVO podporí vládny návrh na zvýšenie príplatkov za prácu v noci a cez sviatky a zároveň nesúhlasí s návrhom Podnikateľskej aliancie Slovenska na zníženie daní a odvodov.

Avizované zvyšovanie príplatkov počas sobôt, nedieľ a sviatkov, ktoré je súčasťou vládneho návrhu k pripravovanej novele Zákonníka práce, je podľa predsedu Rady OZ KOVO Emila Machynu správne, pretože na Slovensku je viac ako 23 percent ľudí, ktorí robia v nočných zmenách alebo v nepretržitej prevádzke.

„Ten, kto si to nevyskúšal a nerobil v noci, asi vie len veľmi ťažko pochopiť, aká je to neskutočne náročná práca a čo to robí s rodinou, ale aj so zdravím toho človeka. Plne podporujeme tento návrh a chceme, aby prešiel v rámci schvaľovania v parlamente. Aby ľudia dostali kompenzáciu za to, že sú ochotní takto pracovať a zvyšujú tým rentabilitu a produktivitu všetkých spoločností. Zároveň si myslíme, že by sa nočná aj nepretržitá práca mala obmedzovať, a že by ľudia mali mať viac času na rodinu,“ povedal Machyna.

Nesúhlasia s tvrdením podnikateľov

Výraznejší ekonomický dopad zvyšovania príplatkov za prácu v noci a cez sviatky by podľa Machynu mohla pocítiť najmä terciárna sféra.

„V Odborovom zväze KOVO máme v mnohých kolektívnych zmluvách dohodnuté príplatky a zhruba sa približujú k sumám, ktoré navrhla vláda. Čiže, nás to až tak veľmi neovplyvní, lebo tie príplatky už v mnohých podnikoch sú a platia sa. V primárnej sfére to nebude mať nejaký významný ekonomický dopad, naopak, trochu väčší ekonomický dopad to bude mať v terciárnej sfére, kde ten pomer miezd na tých celkových mzdách je väčší, tak ten dopad tam bude vyšší,“ dodal Machyna.

Odborový zväz KOVO nesúhlasí s tvrdením Podnikateľskej aliancie Slovenska, že navrhované zvyšovanie príplatkov za prácu v noci a cez sviatky podniky položí, že budú musieť prepúšťať a skrachujú.

„Tento názor nie je ničím podložený. Dnes je nedostatok pracovnej sily, ekonomika rastie, rastie rentabilita podnikov, rentabilita vlastného kapitálu a všetky finančné ukazovatele hovoria o tom, že dnes je dostatočný priestor nielen na zvyšovanie príplatkov, ale aj rast miezd,“ dodal Machyna.

Nesúhlasia s nižšími daňami

OZ KOVO dôrazne nesúhlasí ani s návrhom Podnikateľskej aliancie Slovenska znížiť dane a odvody. „Najbohatšie štáty na svete aj najvyššia kvalita života je tam, kde sú najvyššie dane. To platí v Európe jednoznačne. Tam, kde sú nízke dane a klesnú pod 15 percent, tak tam už štát nerozhoduje, ako ho bude riadiť, ale rozhoduje o tom kapitál. A toto je možno cieľ, ovládať ľudí cestou ekonomiky, dať im čo najmenej sociálneho zabezpečenia a koniec,“ reagoval Machyna na návrh aliancie a pokračoval:

„My sme za to, aby sa dane neznižovali, ale boli progresívne. Tak, ako to je v iných krajinách. Hľadajme iné riešenia ako podporiť kapitál, ako podporiť daňové odpočítateľné položky v rámci priamych investícií, ako podporiť vedu, výskum, vzdelávanie a ďalšie veci. Tam sme na jednej lodi. Ale na daniach sa určite nedohodneme. A ak by to malo nastať, tak KOVO bude proti tomu robiť veľký tlak aj protesty,“ povedal predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna.