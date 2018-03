Odborári žiadajú viac peňazí za nočnú zmenu, KIA Motors Slovakia však ponúka dve alternatívy

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Ani konanie pred sprostredkovateľom v žilinskej automobilke KIA Motors Slovakia, rovnako ako v minulom roku, neprinieslo riešenie v spore týkajúcom sa zvýšenia miezd. Informovala o tom v stredu základná organizácia Odborového zväzu (OZ) KOVO KIA Žilina.

Konštatoval to aj sprostredkovateľ vo svojom stanovisku, ktoré zaslal obom stranám. Odborový zväz navrhol navýšenie tarifných miezd zamestnancov priemerne o 8,98 % a navýšenie príplatku za prácu v noci o 0,20 eura za hodinu.

Podľa predsedu tamojšej základnej organizácie OZ KOVO Miroslava Chládka nie je stanovisko sprostredkovateľa prekvapujúce, keďže v 23 bodoch, ktoré označil zamestnávateľ za predmet sporu, bolo veľmi náročné nájsť kompromisné návrhy, akceptovateľné obidvoma stranami.

Návrh na riešenie kolektívneho sporu

„Aj s týmto vedomím sme počas procesu rozhodovania sprostredkovateľa rokovali so zamestnávateľom a v utorok 20. marca sme predstavili zástupcom KIA Motors Slovakia náš návrh na riešenie kolektívneho sporu. Náš návrh zahŕňa navýšenie tarifných miezd zamestnancov priemerne o 8,98 % a navýšenie príplatku za prácu v noci o 0,20 eura za hodinu. Tento návrh by zabezpečil, pri započítaní dopadu navýšenia tarifnej mzdy na variabilné zložky mzdy, mesačné navýšenie hrubej mzdy u operátora v najrozšírenejšej tarifnej triede o 117 eur,“ povedal Chládek, podľa ktorého bol vlani dohodnutý návrh vo výške 115 eur. „Počas tohtoročného kolektívneho vyjednávania sa snažíme vysvetliť a vyargumentovať náš cieľ, dohodnúť aspoň také navýšenie miezd ako v roku 2017″, dodal.

Návrh odborov aj naďalej zahŕňa dovolenku naviac pre dlhodobo zamestnaných pracovníkov a dobu platnosti dodatku ku kolektívnej zmluve v štandardnej dĺžke dvanástich mesiacov.

„Verím, že tak ako v minulom roku aj tento rok sa zamestnávateľ postaví zodpovedne k požiadavkám svojich zamestnancov. Tieto požiadavky sú úplne reálne a kopírujú aktuálny vývoj situácie na pracovnom aj automobilovom trhu. Spokojní zamestnanci sú zaiste aj cieľom zamestnávateľa, ktorý potrebuje stabilizovať situáciu vo svojom podniku a minimalizovať fluktuáciu, a práve preto by mal pozitívne prijať náš návrh,“ povedal Miroslav Chládek. Ak sa odborári so zamestnávateľom podľa Chládka nedohodnú, ďalšie kroky oznámia po rozhodnutí konferencie ich základnej organizácie, a to po 8. apríli 2018.

Dve alternatívy rastu platov

Kia Motors Slovakia pripravila pre svojich zamestnancov ešte minulý týždeň dve alternatívy možného rastu platov v nasledujúcich rokoch. V prvej alternatíve ponúka priemerný rast základnej mzdy o 62 eur v troch po sebe nasledujúcich rokoch, teda 2018, 2019 a 2020. Firma zároveň navrhla aj zvýšenie príplatku za prácu v noci v rokoch 2018 a 2019.

V roku 2020 by spoločnosť zaviedla nový príplatok za poobednú zmenu. Po započítaní ďalších bonusov by mzda zamestnanca v najpočetnejšej tarifnej triede stúpla o 90 eur mesačne v každom z uvedených rokov.

Druhá alternatíva počíta s platnosťou dodatku ku kolektívnej zmluve iba na dva roky. Základná mzda by narástla o 60 eur mesačne. Zvýšil by sa aj príplatok za nočnú zmenu rovnakým spôsobom ako v prvej alternatíve. Po započítaní ostatných bonusov by sa priemerná mzda v najpočetnejšej tarife zvýšila o 87,60 eura v tomto aj budúcom roku.