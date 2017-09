Odborná porota zverejnila nominácie na počítačových Oskarov za rok 2017

BRATISLAVA 25. septembra 2017 (WBN/PR) – Tradícia udeľovania prestížnych cien Najziskovejšia IT firma, IT osobnosť, IT produkt a IT projekt roka pokračuje už sedemnásty rok. Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty realizované v danom roku.

Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 70 osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie troch osobností, troch produktov a troch projektov bez určenia poradia, z ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto prestížneho ocenenia na rok 2017. Výsledky budú vyhlásené 12. októbra 2017 na slávnostnom podujatí IT GALA.

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2017 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

Erika Lindauerová (generálna riaditeľka HP Inc. pre Slovenskú a Českú republiku)

Šimon Sicko (CEO Pixel Federation, s. r. o.)

Michal Štencl (CEO Sygic, a. s.)

V kategórii IT PRODUKT roka 2017 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí) nasledujúce produkty:

DRG grouper STRIX a nadstavby TYTO, SURNIA a NESASIO

V súčasnosti sa na Slovensku zavádza nový mechanizmus úhrad za nemocničnú starostlivosť DRG. Tento systém vyhodnocuje na základe určitých údajov o pacientovi náročnosť jeho liečby a zaraďuje ho do jednej z približne 1200 skupín. Produkt prihlásila spoločnosť Asseco Central Europe, a. s.

Market Locator

Softvérové riešenie s prvkami umelej inteligencie, 100 % vyvinuté a prevádzkované v SR, ktorého výsledkom je webshop s populačnou analytikou obyvateľov SR a cieleným marketingom pre koncových používateľov. Produkt prihlásila spoločnosť Market Locator SK, s. r. o.

Minit

Minit je inovatívny softvér na automatizovanú analýzu, audit a optimalizáciu procesov. Minit vytvára interaktívne mapy firemných procesov, ktoré presne zobrazujú interakcie ľudí, strojov a softvéru. Produkt prihlásila spoločnosť GRADIENT ECM, s. r. o.

V kategórii IT PROJEKT roka 2017 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí) nasledujúci riešitelia a ich projekty:

Komerčné 4K vysielanie

Komerčné 4K vysielanie v digitálnej televízii na optických i bezdrôtových sieťach v OTT aj v satelitnej televízii. Cieľom je zvýšenie kvality obrazu, zrýchlené ovládanie vďaka výkonnejšiemu set-top boxu, podpora prechodu čoraz viac TV staníc z SD a HD vysielania na UHD. Projekt prihlásila spoločnosť ANTIK Telecom, s. r. o.

Smart Banka Money Bank

Cieľ projektu je vytvorenie konkurencieschopného mobilného bankovníctva na českom trhu. Je to moderná aplikácia pre bankovníctvo, aplikácia iMessage, aplikácia Apple Watch, Widgety a možnosť prihlásenia sa odtlačkom prsta. Projekt prihlásila spornosť Inloop, s. r. o.

ZEP.DISIG.SK – Elektronický podpis bez hraníc

Cieľom projektu je minimalizovať prekážky v elektronickej komunikácii so štátom, obmedziť byrokratické postupy a ponúknuť komukoľvek a kdekoľvek bezplatné multiplatformové webové riešenie, ktoré je vhodné na jednoduchú prácu s elektronickými dokumentmi. Projekt prihlásila spoločnosť Disig, a. s.

O nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Mário Lelovský (ITAS), Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (PC REVUE), Ján Šebo (CTF), Boris Tytykalo (SITA), Jozef Šupšák (eFOCUS), Filip Hanker (Živé.sk), Slavomír Bača (Mentor Partners/robime.it) a Martin Drobný (DIGITAL VISIONS).

Osobnosti, ktoré prijali nomináciu, hodnotila porota z pohľadu prínosu k technickému rozvoju, k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohľadňovala sa aj účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanosť vo vzdelávaní, osvete a informovaní verejnosti. Prihlásené projekty hodnotila porota najmä z pohľadu prínosu pre cieľovú skupinu, z hľadiska originálnosti riešenia, ako aj podľa referencií projektu. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2016, porota však prihliadala aj na vývoj v širšom časovom horizonte. Nevyhnutnou podmienkou IT produktov bol ich slovenský pôvod. Produkty sa hodnotili najmä z hľadiska inovatívnosti a originálnosti, dizajnu a úžitkových vlastností, ako aj prínosu pre cieľovú skupinu.

Kategória Najziskovejšia IT firma roka vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček pripravujú spoločnosti Across Private Investments, FinStat a Digital Visions (PC REVUE).

Ocenenia Najziskovejšia IT FIRMA, IT OSOBNOSŤ, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 2017 budú udelené 12. októbra 2017 na slávnostnom večere IT GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu PC REVUE a portálu PCREVUE.SK.