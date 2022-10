Parlament v utorok odmietol návrh na zmenu paragrafu 363, odborné organizácie vyzývajú Žilinku na diskusiu

Parlament v utorok odmietol návrh na zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku. Je to už tretia stopka pre úpravy tohto paragrafu za uplynulé dva týždne, keď najskôr neprešiel návrh poslancov OĽaNO, potom sa do druhého čítania nedostal ani návrh od SaS. V tlačovej správe to konštatovali predstaviteľky Via Iuris a Nadácia Zastavme korupciu.

Po zmene volajú viacerí

“To, že paragraf 363 TP je potrebné zmeniť, netvrdíme len my, ale aj odborníci z prokuratúry, akademici či vyšetrovatelia. Zástancovia aj odporcovia tohto paragrafu sa na potrebe zmeniť 363-ku zhodli počas odbornej diskusie, ktorú sme zorganizovali”, upozorňuje Katarína Batková, výkonná riaditeľka Via Iuris.

Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu a Katarína Batková považujú za hanebné, že za zmeny paragrafu 363 opakovane nehlasovali poslankyne a poslanci Sme rodina a ani poslanec OĽaNO Igor Hus. Tvrdia, že neposunutím zákona do druhého čítania znemožnili akúkoľvek diskusiu o možných zmenách v pléne parlamentu.

Zmenu môže priniesť len Žilinka

„Vyzývame preto (generálneho prokurátora) Maroša Žilinku na odbornú diskusiu o možnostiach upraviť prax generálneho prokurátora pri aplikácii paragrafu 363 aj bez zmeny Trestného poriadku. Dnes je totiž používanie paragrafu 363 do veľkej miery ovplyvnené interným príkazom generálneho prokurátora o postupe prokurátora v trestnom konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch a zmeniť ho môže iba Maroš Žilinka,“ uvádzajú Petková a Batková.

„Domnievame sa , že zástupcovia prokuratúry, akademická obec a ďalší odborníci by spoločne mohli nájsť konsenzus a obnoviť dôveru verejnosti v spravodlivé využívanie paragrafu 363,“ uzavrela Petková.