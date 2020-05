Odborníci objavili v Androide bezpečnostnú chybu, ktorá umožňuje malvéru imitovať aplikácie

Bezpečnostní odborníci objavili v takmer každej verzii mobilného operačného systému Android vážnu bezpečnostnú chybu, ktorá umožňuje škodlivému softvéru napodobniť aplikácie za účelom krádeže citlivých dát používateľov.

Zraniteľnosť, ktorá dostala meno Strandhogg 2.0, sa týka zariadení s Androidom 9.0 a jeho skoršími verziami. Informuje o tom portál TechCrunch.

Takmer nezistiteľná chyba

Bezpečnostnú chybu našli výskumníci z nórskej bezpečnostnej firmy Promon, ktorá šesť mesiacov predtým objavila podobnú zraniteľnosť – Strandhogg. Táto chyba je však nebezpečnejšia, pretože je „takmer nezistiteľná“, varoval zakladateľ spoločnosti Tom Lysemose Hansen.

Strandhogg 2.0 zneužíva viacúrovňové spracovanie úloh v Androide. Ak by si obeť stiahla malvér, ktorý by predstieral, že je normálna aplikácia, mohol by zraniteľnosť využiť na to, že by pri otvorení legitímnej aplikácie vložil škodlivý obsah, napríklad v podobe prihlasovacieho okna.

V prípade, že by obeť dala do okna svoje heslo, hackeri by ho mohli preniesť na svoje servery, zatiaľ čo reálna aplikácia by sa správala, akoby bolo prihlásenie skutočné.

Dôkazy o zneužití nenašli

Strandhogg 2.0 nevyžaduje povolenia od Androidu a dokonca dokáže napadnúť povolenia druhých aplikácií, z ktorých možno získať citlivé dáta. Promon tvrdí, že nenašli dôkazy o tom, že by chybu zneužili hackeri v nejakých aktívnych kampaniach.

Keďže však „neexistujú dobré spôsoby“ na detegovanie útoku cez danú chybu, Promon o nej zverejnil podrobnosti až po tom, čo Google zraniteľnosť opravil, aby ju nezneužili hackeri. Hovorca Googlu pre TechCrunch uviedol, že ani oni nezaznamenali aktívne zneužívanie chyby.

Riziko pre používateľov je nízke, podľa Promonu sa chyba napraví po najnovšej bezpečnostnej aktualizácii systému.