Odborníci odporúčajú časté čistenie telefónov, koronavírus prežije na povrchu niekoľko dní

Koronavírus prežije aj na povrchu mobilného telefónu, klávesnici či tablete. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb preto odporúča, aby si ľudia tieto zariadenia pravidelne dezinfikovali. Vedecké testy preukázali, že vírus prežije na povrchoch z plastu či nehrdzavejúcej ocele aj dva či tri dni.

Pred očistením telefónu je potrebné ho najprv vypnúť a odpojiť od káblov. Technologické spoločnosti radia, že ak chce majiteľ predísť tomu, aby sa do zariadenia dostala vlhkosť, nemali by ho vkladať priamo do čistiaceho roztoku alebo naň dezinfekciu priamo striekať.

Vhodné je použiť dezinfekčné utierky alebo iné pomôcky so 70 % alkoholu. Pomôžu aj papierové utierky, na ktoré je potrebné nastriekať dezinfekciu. Spoločnosť Google radí použiť na čistenie telefónu aj namočený kus látky do vody s mydlom.