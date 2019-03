Odborníci v Košiciach diskutovali o obnove poškodenej krajiny, problémom je aj nedostatok vody

KOŠICE 22. marca (WebNoviny.sk) – Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, zorganizoval vo štvrtok Košický samosprávny kraj (KSK) 1. konferenciu obnovy krajiny. Jej cieľom bolo na odbornej úrovni pomenovať problémy, ktoré znižujú kvalitu životného prostredia a nájsť riešenia na jeho obnovu.

Zhoršila sa kvalita vôd

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová, na konferencii sa zúčastnilo takmer 300 hostí, ktorí si vypočuli prednášky na témy zamerané na obnovu biodiverzity, revitalizáciu vodných tokov, lesov aj poľnohospodárskej pôdy, klimatické zmeny či dôležitosť ochrany pôdy.

„Podľa odborníkov sa za posledné roky zhoršila kvalita našich vôd, často sa vyskytujú obdobia s nedostatkom zrážok, predlžujú sa obdobia sucha a evidujeme nárast živelných pohrôm. V Košickom kraji sa preto snažíme robiť opatrenia na zlepšenie životného prostredia. Schválili sme Program obnovy krajiny a akčný plán a postupne chceme obnoviť proces biodiverzity, prinavrátiť pôde úrodnosť a zvýšiť zásoby podzemnej vody v krajine,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Na konferencii sa predstavilo 18 odborníkov zo Slovenska i zahraničia, medzi nimi napríklad Mooyoung Han zo Soulskej národnej univerzity, Marco Schmidt z Technickej univerzity Berlín či Ján Pokorný z Ústavu systémovej biológie a ekológie z Českej republiky.

„Suchá, ktoré tu dnes máme, sme si spôsobili sami, pretože sme z krajiny odviedli vodu,“ konštatoval Ján Pokorný. Riešiť túto problematiku len na národnej úrovni podľa neho nie je komplexné.

„Prínos riešení na krajskej, respektíve župnej úrovni je v tom, že sa pozná konkrétna situácia. Je potrebné robiť konkrétne opatrenia na zadržanie vody a vy to máte dobre zadefinované,“ dodal Pokorný.

Revitalizácia pôdy

Prednášajúci i účastníci si na konferencii vymenili skúsenosti v oblasti revitalizácie poľnohospodárskej a lesnej pôdy, podzemných vôd, hľadali tiež riešenia, ako sa čo najlepšie popasovať s dôsledkami klimatických zmien.

„Košický samosprávny kraj chce v rámci Programu obnovy krajiny vybudovať vodozádržné opatrenia, ktoré by mali do desiatich rokov zvýšiť zásoby vodných tokov tak, aby náš kraj v budúcnosti nemal nedostatok vody, ale naopak, aby sme zvýšili jej zásoby. Vytvoriť chceme 60 miliónov metrov kubických vodozádržných opatrení, ktoré budú dažďovú vodu zachytávať a následne zachytávať do pôdy a podzemia,“ uviedol Trnka.

Poloprázdne nádrže

Iniciátor konferencie a autor programu obnovy krajiny Michal Kravčík upozornil, že Košice registrujú vo svojej histórii viacero situácií, ktoré by mali byť výstrahou. „Na východe Slovenska máme dve vodné nádrže – Domaša v Prešovskom a Ružín v Košickom kraji. Je marec, začiatok jari a obidve nádrže sú poloprázdne,“ uviedol Kravčík.

Na druhej strane, v povodí pohraničnej rieky Roňavy bol za posledných desať rokov vyhlásený 27-krát tretí stupeň povodňového ohrozenia. „Čo je dôležité, je aj sociálny aspekt programu obnovy krajiny. Vzniká ohromný priestor pre vytvorenie tisícov pracovných príležitostí pre ľudí v našom kraji,“ poznamenal Kravčík.

Kraj plánuje v rámci programu viacero konkrétnych opatrení. Pomôcť prinavrátiť vodu do krajiny by mali napríklad hrádzky, odrážky na cestách, zasakávacie jamy, malé vodné nádrže, rybníky, protipožiarne nádrže v urbárnom prostrední, dažďové záhrady, ale tiež zbieranie vody aj z dopravnej infraštruktúry.