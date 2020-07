Zvýšenie minimálnej mzdy môže spôsobiť ďalšie prepúšťanie, obávajú sa zamestnávatelia

Predstavy zamestnávateľov a odborárov sa na rokovaniach o výške minimálnej mzdy na budúci rok opäť líšia. Odbory presadzujú jej zvýšenie, zamestnávatelia sú za ponechanie výšky 580 eur a zachovanie výšky príplatkov za prácu.

Zástupcovia zamestnávateľov združení v Asociácii priemyselných zväzov (APZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) a v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) poukazujú na prudký nárast nezamestnanosti.

Upozorňujú tiež, že neprimerané zvýšenie minimálnej mzdy môže firmy v tomto neistom období pripraviť o ďalších zamestnancov. Dôvodom sú predovšetkým príplatky za prácu, ktoré sú spolu so stupňami náročnosti práce napojené na koeficient minimálnej mzdy. Informovala hovorkyňa APZ Silvia Šeptáková.

Firmy by navyšovanie nemuseli zvládnuť

„Pre nás je v tejto fáze dôležité legislatívne ukotviť iba jednu výšku minimálnej mzdy, bez ďalších stupňov a ‚násobení‘, ďalej jej odpojenie ako referenčnej veličiny v právnych predpisoch majúcich vplyv na mzdové náklady zamestnávateľov, a tiež prehodnotiť vzorec automatickej valorizácie v prípade nedohody sociálnych partnerov na 60 percent z mediánovej mzdy,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Generálny sekretár APZ Andrej Lasz upozornil, že ak by sa minimálna mzda zvýšila, narástli by aj príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, v noci či počas sviatkov, čo by mnohé firmy pri súčasnom stave ekonomiky nezvládli. Ako dodal, v priemysle, kde sa bežne pracuje v nepretržitej trojzmennej prevádzke, sa priemerná mzda už dnes pohybuje na úrovni 1 500 eur.

Najvyššia mediánová mzda na svete

Ak sa sociálni partneri na výške minimálnej mzdy na rok 2021 nedohodnú, uplatní sa vzorec, podľa ktorého sa minimálna mzda určí ako 60 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Minimálna mzda sa tak môže zvýšiť najmenej na 656 eur.

Podľa Medzinárodnej organizácie práce by v takom prípade malo Slovensko najvyššiu mediánovú mzdu na svete. Podľa zamestnávateľov je však nepredstaviteľné, aby minimálna mzda vychádzala z priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov, keď sa našej ekonomike darilo.