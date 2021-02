Odchádzajúci poslanec Kollár: Matovič otvára diaľnicu starému aj novému Smeru

Poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár oznámil odchod zo strany Za ľudí a z parlamentného poslaneckého klubu. Tvrdí, že vládne opatrenia proti pandémii nefungujú a sebareflexia neprichádza žiadna.

Podľa neho v takejto situáci by mal odstúpiť minimálne minister zdravotníctva a osobnú zodpovednosť by mal vyvodiť aj premiér Igor Matovič (OĽaNO). V parlamente mieni ďalej podporiť všetky dobré legislatívne návrhy opreté o programové vyhlásenie vlády.

V rozhovore pre portál Webnoviny.sk Kollár povedal, že strana Za ľudí sa mala voči premiérovi Matovičovi správať tvrdšie a autonómnejšie.

Pôjdu s vami preč aj ďalší poslanci zo strany?

Nie, toto je v tejto chvíli moje osobné vyjadrenie frustrácie a sklamania z toho, že mám možnosť presadiť zmysluplné riešenie pandémie a my to tu dole v území vyriešime, ale zbytočne míňame energiu a umierajú nám ľudia, s ktorými tu žijeme. Prišiel som na hranicu, za ktorou už nechcem byť za to spoluzodpovedný. Keďže to neviem zmeniť, tak nechcem byť spolupáchateľ.

Riešili ste váš odchod s predsedníčkou strany Veronikou Remišovou predtým, ako ste to verejne ohlásili?

Samozrejme, vyriešil som všetky vnútrostranícke veci. Informoval som kolegov, až potom som s tým išiel von.

Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová a poslanec a bývalý člen strany Za ľudí Miroslav Kollár. Foto: SITA, Koláž WBN

Nie je váš krok vyjadrením nespokojnosti, ako strana pod vedením pani Remišovej pôsobí v koalícií?

V tejto chvíli je primárny dôvod to, akým spôsobom premiér Matovič katastrofálne manažuje pandémiu. Vystúpil som zo strany a z klubu skôr preto, aby som osobným postojom neškodil strane a nekomplikoval situáciu v koalícii.