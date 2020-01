Odchod Británie z EÚ trval sedem rokov, v piatok sa nekonečný príbeh brexitu skončí

Nekonečná anabáza odchodu Veľkej Británie z Európskej únie sa začala pred siedmimi rokmi. Skončí sa už tento piatok v noci, keď Spojené kráľovstvo EÚ definitívne opustí.

Všetko to spustil ešte v roku 2013 vtedajší konzervatívny premiér David Cameron. Britom sľúbil, že ak jeho Konzervatívna strana zvíťazí vo voľbách v roku 2015, vyhlási referendum o vstúpení krajiny z Európskej únie.

Briti nesúhlasili s neustálym rozširovaním právomocí EÚ na úkor členských štátov, chceli väčšiu autonómiu, najmä nad zahraničným obchodom a tvorbou zákonov. Vadila im tiež prílišná migrácia občanov z novších členských štátov do Británie.

Odchod z EÚ chcelo 52 % Britov

Konzervatívci voľby vyhrali a Cameron slovo dodržal. Referendum o zotrvaní Británie v EÚ vypísal na 23. júna 2016. Podľa jeho výsledkov 52 % voličov bolo za vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie a 48 % bolo za zachovanie členstva. Zástancovia brexitu vyhrali v Anglicku (okrem Londýna) a Walese. Prívrženci zachovania členstva zvíťazili v Škótsku, Londýne, Severnom Írsku a Gibraltári.

Cameron následne odstúpil z postu premiéra. Vo funkcii ho v júli 2016 nahradila nová líderka Konzervatívnej strany Theresa Mayová, ktorá síce podporovala členstvo Británie v EÚ, no sľúbila, že brexit dovedie do konca. V marci 2017 Londýn oficiálne oznámil, že odchádza z EÚ na základe aktivácie článku 50 Lisabonskej zmluvy, ktorý hovorí o vystúpení z Únie. Formálne tak začali plynúť dva roky do definitívneho odchodu z EÚ, ktorý bol pôvodne stanovený na 29. marca 2019.

V júni 2017 Briti opäť hlasovali, tentokrát v predčasných parlamentných voľbách. Premiérka Mayová si takto chcela posilniť svoju pozíciu v strane. Konzervatívci síce voľby vyhrali, no prišli o absolútnu väčšinu v parlamente. Nová Mayovej vláda ihneď odštartovala rokovania s Úniou o podobe brexitu a o nastavení budúcich vzťahov medzi Britániou a EÚ. Za EÚ ich viedol hlavný vyjednávač pre brexit Michel Barnier, za Britániu minister pre brexit David Davis.

Prvá dohoda o brexite prišla až v roku 2018

Prvých šesť kôl rokovaní od júna do konca roku 2017 nepriniesli výraznejšiu zhodu o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Ani rok 2018 nepriniesol žiaden prielom v rokovaniach. Dohodu sa EÚ a Británii podarilo uzavrieť až v novembri 2018. Vyše 500-stranová, prvá „rozvodová“ dohoda upravovala podmienky samotného brexitu, týkala sa napríklad aj zachovania práv občanov Únie v Británii po jej odchode z EÚ či vysporiadaním finančných záväzkov Spojeného kráľovstva voči EÚ.

Najproblematickejšou sa ukázala írska otázka, najmä pre obavy z ohrozenia mierových dohôd. Brexitová dohoda preto obsahovala aj takzvanú írsku poistku, ktorá má zachovať súčasný hraničný režim medzi Írskom, ktoré je členom EÚ, a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Veľkej Británie.

Mayová dohodu o brexite nepresadila, tak odstúpila

Mayovej vláda síce s dohodou o brexite súhlasila, no nepodarilo sa jej ju presadiť v skepticky naladenom parlamente. Britskí poslanci ju prvýkrát odmietli 15. januára , následne aj 12. a 29. marca. Premiérka Mayová musela EÚ požiadať o odklad brexitu, nový termín odchodu bol stanovený na 31. októbra 2019.

Stroskotali aj brexitové rozhovory opozície s vládou a tieto neúspechy priviedli Mayovú k rezignácii. V júli 2019 ju vo funkcii nahradil bývalý minister zahraničia a prívrženec odchodu Británie z EÚ Boris Johnson. Ten od EÚ okamžite žiadal zrušenie írskej poistky, ktorá zaručuje, že medzi Írskom a Severným Írskom nebude fyzická hranica. EÚ však vtedy nesúhlasila.

Johnsonova vláda stratila v septembri 2019 väčšinu v Dolnej snemovni parlamentu, ktorá následne schválila opozičný návrh zákona proti „tvrdému“ brexitu, teda odchodu z EÚ bez dohody. Zákon, ktorý zabráni brexitu bez dohody, schválila aj Horná snemovňa a britská kráľovná Alžbeta II. V októbri 2019 Británia odovzdala Európskej komisii návrh zmien v brexitovej dohode, a to najmä zmien týkajúcich sa írskej poistky.

Írska poistka z dohody vypadla

Európska únia a Británia dosiahli novú dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie 17. októbra. Sporná írska poistka z nového návrhu zmizla, takže Severné Írsko ostane aj naďalej v britskom colnom priestore. Spojené kráľovstvo podľa dohody opustí európsky blok 31. januára o polnoci. Potom nastane prechodné obdobie do konca roka 2020, počas ktorého sa bude vyjednávať obchodná dohoda. Zmluva o brexite zatiaľ umožňuje predĺženie prechodného obdobia do konca roka 2022, čo však Johnson odmieta.

Ďalšie predčasné voľby sa konali v Británii 12. decembra. Konzervatívci v nich opäť jednoznačne zvíťazili a Johnson zostal premiérom. Dohodu o brexite postupne schválila dolná aj horná snemovňa britského parlamentu, lídri EÚ a v stredu nakoniec aj Európsky parlament. Británia tak v piatok o polnoci stredoeurópskeho času definitívne opustí EÚ.