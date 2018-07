Odchod Cristiana Ronalda z Realu Madrid do Juventusu je vraj už hotová vec

MADRID 6. júla (WebNoviny.sk) – Rozlúčka najlepšieho svetového futbalistu Cristiana Ronalda s Realom Madrid je po deviatich rokoch hotová vec. Potvrdili to na spoločnej schôdzke generálny riaditeľ úradujúceho šampióna Ligy majstrov José Ángel Sánchez a Ronaldov agent Jorge Mendes. Informuje o tom aj internetový portál športového denníka Marca.

Na tomto stretnutí malo dôjsť aj k dohode, že Real Madrid bude za odchod portugalského kanoniera požadovať minimálne 100 miliónov eur. Presne takúto sumu sú ochotní za 33-ročného futbalistu zaplatiť zástupcovia talianskeho majstra Juventusu Turín.

Ronaldo má zarábať 30 miliónov eur ročne

„Stará dáma“ má byť s Ronaldom už dohodnutá na štvorročnom kontrakte s ročným príjmom 30 miliónov eur. Ďalšie športové periodikum AS informovalo, že už došlo aj k oficiálnym rozhovorom zástupcov oboch veľkoklubov a že dohoda o odchode hráča známeho pod skratkou CR7 je už na spadnutie.

Špekulácie o Ronaldovom presune na trase Madrid – Turín nabrali na obrátkach v úvode tohto týždňa, keď sa v španielskej televíznej relácii Jugones objavil novinár Josep Pederol, blízky priateľ prezidenta Realu Madrid Florentina Péreza. V priamom prenose ako prvý prezradil, že Cristiano by sa mohol presťahovať do Juventusu za čiastku na úrovni 100 miliónov eur. Zároveň by si platovo polepšil, keďže by zarábal 30 miliónov eur ročne.

„Cristiano už dal svoje slovo Juventusu. Už nechce počúvať o rokovaniach s inými záujemcami. Na dovolenku odišiel s vedomím, že keď sa vráti do Madridu, už len dotiahne svoj prestup do Turína. V celej záležitosti je ešte potrebné dohodnúť, koľko peňazí zo stomiliónového transferu dostane Real Madrid,“ najnovšie píše Marca.

Záujem majú aj PSG a ManUtd

Hráčov agent Jorge Mendes pre portugalské médiá uviedol, že Cristiano Ronaldo bude Realu Madrid „skutočne vďačný“, ak mu vedenie úradujúceho európskeho klubového šampióna umožní odchod.

„Ronaldo bude vždy vďačný klubu, prezidentovi, riaditeľovi, zdravotníckemu personálu, všetkým zamestnancom bez výnimky a všetkým fanúšikom Realu Madrid po celom svete,“ cituje Mendesove slová denník Record. „Ak dôjde k prestupu, bude to nová etapa a nová výzva v jeho skvelej kariére,“ dodal Mendes.

Talianske médiá ešte pred pár dňami v prípade prestupu 33-ročného Ronalda do Serie A písali opatrnejšie a nevidia to ešte ako hotovú vec. Podľa turínskeho denníka Tuttosport majú o portugalského futbalistu záujem viaceré špičkové kluby. Okrem Juventusu údajne vstúpili do hry aj anglický Manchester United a francúzsky Paríž St. Germain.