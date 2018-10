Odchod Kažimíra z vlády by mohol spustiť ďalšie zmeny na ministerstvách, spomínajú sa Žiga aj Glváč

BRATISLAVA 8 október (WebNoviny.sk) – Vo vláde Petra Pellegriniho môžno dôjde k viacerým zmenám a spustiť ich môže odchod Petra Kažimíra na post šéfa Národnej banky Slovenska (NBS).

Ako píše spravodajský portál Aktuality.sk, presunúť do čela iného rezortu by sa mohol Peter Žiga. V hre o ministerskú stoličku sú aj Martin Glváč či František Imrecze a otázny je aj osud Jána Richtera, ktorého by mohol nahradiť poslanec Smeru-SD a poradca šéfa strany Erik Tomáš.

Kto nahradí Kažimíra?

Náhradníkom Kažímíra na ministerstve financií, sa má podľa informácií spomínaného portálu stať súčasný šéf rezortu hospodárstva Žiga. Nie je však vylúčené, že na spomínaný post zasadne aj František Imrecze, ktorý len nedávno odstúpil z postu šéfa Finančnej správy SR.

Aktuality.sk píšu, že Žigu by na poste ministra financií rado videlo stranícke krídlo okolo predsedu vlády Pellegriniho. Imrecze má mať podporu predsedu Smeru-SD Roberta Fica a podpredsedu strany Roberta Kaliňáka.

Ak by nakoniec Žiga presedlal z hospodárstva na financie, na ministerskú stoličku by sa podľa spomínaného portálu mohol opäť vrátiť Martin Glváč. Bývalý šéf rezortu obrany to však zatiaľ označil za špekulácie a uviedol, že nemá záujem o žiadny nový post.

Zmeny pripustil aj Pellegrini

O možných zmenách vo vláde už začiatkom októbra rozprával Pellegrini v politickej debate v TV Pravda.

„Môžem potvrdiť, že v prípade, že by malo dôjsť k zmene na poste guvernéra NBS, tak pán podpredseda vlády a minister financií (P. Kažimír, pozn, red.) by určite mal ambíciu zúčastniť sa súboja o takýto post. To je pravda. O tom sa veľa špekuluje a ja to môžem takto oficiálne potvrdiť,“ povedal Pellegrini a nevylúčil, že k tejto zmene by mohlo dôjsť ešte do konca tohto roka.

Kto by sa mohol stať novým ministrom financií, predseda vlády nepovedal, oznámil však, že o tejto nominácii sa s prezidentom Andrejom Kiskom radiť nebude.