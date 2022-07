Odchod SaS z koalície nemusí znamenať predčasné voľby, politológovia načrtli možné scenáre vývoja

V prípade odchodu strany Sloboda a Solidarita (SaS) z vládnej koalície, by nachádzanie podpory v parlamente pri schvaľovaní zákonov mohlo vyústiť do ďalších sporov, myslí si sociológ z agentúry AKO Václav Hřích. Spojenectvo môže byť uzavreté s poslancami SaS, s nezaradenými poslancami alebo s opozíciou, čo by mohlo generovať ďalšie spory.

„SaS by však mohla mať silnejšiu pozíciu, keďže by bolo potrebné sa s ňou dohadovať vždy a nielen jednorazovo pri niektorých zákonoch. Najväčšia deeskalácia situácie by mohla byť, ak by sa im podarilo dohodnúť sa, čo však teraz vnímam veľmi negatívne, že by sa to podarilo,“ uviedol pre agentúru SITA Hřích.

Konflikt znamená preferenčné straty

Čím dlhšie sa však bude riešenie konfliktu medzi Igorom Matovičom (OĽaNO) a Richardom Sulíkom (SaS) odkladať, tým viac bude podľa jeho názoru narastať nedôvera v štátne inštitúcie.