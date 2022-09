Odchodom Sulíka z vlády sa skončia hádky, tvrdí Kollár. Sme rodina vraj urobila maximum a Heger nemal na výber

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár odmietol komentovať rozhodnutie ministra financií a lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča ostať na „svojej stoličke“.

Kollár tvrdí, že spor je medzi Matovičom a predsedom strany Sloboda a Solidarita a ministrom hospodárstva v demisii Richardom Sulíkom.

Predseda parlamentu v relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres uviedol, že Sme rodina vládu nepovalila a neuvalila do menšinovej vlády a sám urobil všetko pre to, aby sa kríza zažehnala.

Šéf hnutia skonštatoval, že Sulík mal odstúpiť hneď na začiatku a nemal svoje rozhodnutie odkladať, zároveň to nazval zbytočným naťahovaním.

Koniec hádkam vo vláde

„Ocitol som sa teraz nechtiac v menšinovej vláde a nebudem komentovať spomínané veci a vsúvať sa do tohto konfliktu,“ povedal Kollár. V relácii zopakoval, že Sme rodina sa dohodlo na konkrétnych cieľoch, ktoré chcú splniť pre ľudí, ako napr. podpora cestovného ruchu, exekučná amnestia alebo rodičovský bonus.

„V prvom rade nás zaujíma, aby sa vyriešila vysoká cena elektrickej energie pre domácnosti a podniky, lebo zbytočne vyriešime domácnosti, keď majiteľ domácnosti príde o prácu,“ povedal Kollár, ktorý zároveň skonštatoval, že súčasná vládna koalícia nemôže za vysoké ceny energií.

Boris Kollár si myslí, že vo vláde sa už nikto po odchode Sulíka nebude hádať, pravdepodobne sa ukáže problém v parlamente.

„Pokiaľ bude vláda posúvať návrhy zákonov do parlamentu, a tam sa to bude dať presadiť, potom môže existovať menšinová vláda až do ďalších riadnych volieb. V prípade, že sa to nebude dať, treba predčasné voľby“.

Heger nemal na výber

Zároveň je šéf hnutia Sme rodiny presvedčený, že menšinovú vládu si musia vyskúšať. „Keby sme sa aj teraz rozhodli, že vyhlásime predčasné voľby, najskôr budú až v máji či v júni,“ povedal.

Kollár si myslí, že šéf liberálov sa mal zamyslieť nad tým, čo jeho odchod spôsobí. Dôležité je podľa neho, aby sa vedeli schvaľovať zákony. Vyzval stranu SaS a jej predsedu, aby odložili nevraživosť a aby sa pozerali na ľudí.

„Rovnako chcem vyzvať stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), keďže sa stále bijú, že všetko robia pre ľudí, aby zahlasovali za zákony, ktoré ľuďom pomôžu,“ doplnil. Na otázku, či premiér Eduard Heger zlyhal, Kollár odpovedal, že je vo veľmi ťažkej pozícii.

„Ak máte raz materskú stranu, kde máte silného predsedu, tak premiér má kompetencie len do istej miery. Heger stranícky podlieha pod Matoviča a nemal na výber“. Kollár zároveň uviedol, že premiér má ich dôveru.

Na stole boli aj ďalšie mená

Líder Sme rodina však nevie, čo za hru hrá strana SaS.

„Robert Fico nebude chcieť odvolať Matoviča. Keby ho odvolal, tak SaS sa vráti späť do vlády, a to by nechcel,“ skonštatoval Kollár.

Braňo Závodský spomenul v relácií aj niekoľko mien prípadných ministrov, ktorí by mohli nahradiť tých za SaS, napr. analytik Karel Hirman, bývalý sudca Ľudovít Bradáč, pedagóg Daniel Bútora alebo diplomat a náš veľvyslanec v Česku Rastislav Káčer.

Kollár potvrdil, že spomínané mená „boli na stole, ale boli tam aj ďalšie. Nebudem o tých menách hovoriť, lebo sa ešte o tom bude rokovať. Myslím si, že do budúceho týždňa budeme vedieť, kto to bude,“ dodal Kollár.