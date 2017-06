Oddlžovanie nemocníc sa nezaobíde bez podmienok tvrdí Kažimír

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Koncept oddlženia nemocníc by mal byť známy do konca tohto mesiaca. Potvrdil to po tohtotýždňovom rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

“V zásade je jedno, o akej sume sa rozprávame. Či sa bavíme o 200 miliónoch alebo o 600 miliónoch. Koncepčne hovoríme, že sa potrebujeme vysporiadať s precedensom, ktorý tu je. Uvedomujeme si a sám hovorím, že niektoré zdravotnícke zariadenia sa budú zadlžovať. Máme nejaký súbor opatrení, ktoré smerujú k znižovaniu zadlženosti,” vysvetlil Drucker.

Päť nemocníc tvorí gro dlhu

Ako pokračoval, niektoré zariadenia v tomto roku by mali prestať generovať nový dlh, ale sú tu zhruba tri až päť veľkých nemocníc, ktoré generujú gro dlhu. “Opatrenia na zamedzenie zadlžovania sú dlhodobé,” dodal minister. Oddlženie podľa neho nebude jednorazové.

“Chceme umožniť čerpanie nejakých peňazí na oddlženie tým, ktorí sa budú správať podľa nejakého ozdravného plánu,” priblížil Drucker.

Ide o budúcnosť celého sektoru

“Je pravdou, že intenzívne rokujeme,” pripustil po vláde minister financií Peter Kažimír. Podľa neho ide o zložitú problematiku nielen z pohľadu použitia verejných zdrojov, ale aj z pohľadu morálneho hazardu a budúcnosti fungovania sektoru ako takého. “Všetko berieme do úvahy a verte, že intenzívne sa stretávame na týždennej báze,” dodal Kažimír.

Minister financií priznal, že oddlžovanie nebude bezpodmienečné. “To znamená, že ak konkrétne zdravotnícke zariadenie bude chcieť vstúpiť do takého programu, bude musieť plniť v budúcnosti nejaké podmienky. Podľa mňa je to fér,” povedal Kažimír s tým, že už v súčasnosti existujú zdravotnícke zariadenia, ktoré nie sú zadlžené. “To znamená, potrebujeme nejakú mieru diferenciácie v správaní sa týchto subjektov,” vysvetlil.

Podľa Informácie o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2016, ktorú zobrala v máji vláda na vedomie, zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva vykázali ku koncu minulého roka záväzky spolu vo výške 702,13 milióna eur. Z tejto sumy predstavovali záväzky po lehote splatnosti 547,16 mil. eur a záväzky v lehote splatnosti boli v sume 154,96 mil. eur.