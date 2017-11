Odhaľme sclerosis multiplex včas!

BRATISLAVA 29. novembra 2017 (WBN/PR) – Na Slovensku je dnes diagnostikovaných viac ako 8 tisíc pacientov so sclerosis multiplex a je možné, že mnohí ďalší o svojom ochorení zatiaľ ani nevedia. Prvotné príznaky môžu byť rôzne.

Sklerosis multiplex je jedným z najčastejších ochorení centrálneho nervového systému. Postihuje trikrát častejšie ženy ako mužov, a to zvyčajne medzi 20. až 40. rokom života. Vo svojich začiatkoch dokáže často zmiasť nielen pacienta, ale aj samotných lekárov. Jej prvotné príznaky môžu byť rôznorodé a práve preto si vyslúžila prívlastok „ochorenie tisícich tvári“.

Prvé príznaky zostávajú bez povšimnutia

Problémy so zrakom, s rovnováhou či koordináciou, problémy s hybnosťou, tŕpnutie alebo oslabenie končatín, či dokonca zvýšené napätie vo svaloch vnútorných orgánov najčastejšie signalizujú, že sa jedná o sclerosis multiplex. Pacienti si ich často spájajú s inými zdravotnými ťažkosťami, únavou alebo pracovnou vyťaženosťou, v dôsledku čoho odkladajú návštevu lekára na neurčito. „Príznaky sclerosis multiplex sú zákerné najmä v tom, že sú nekonzistentné. V praxi to znamená, že pacient má napríklad zahmlené videnie, ktoré do 24 hodín samo odznie. Následne môže prísť aj mesačná pauza, po ktorej mu začnú tŕpnuť dolné končatiny. Aj tento príznak ale skôr či neskôr prehrmí. Niet sa čo čudovať, že si spomínané príznaky nedá do súvisu a vlastne vôbec netuší, že ide o závažný zdravotný problém. V domnení, že je to len banalita, sa k lekárovi a aj potrebnej liečbe dostane o niekoľko mesiacov, prinajhoršom až o niekoľko rokov,“ vysvetľuje MUDr. František Jurčaga, MPH., z Neurologického oddelenia Nemocnice sv. Michala v Bratislave.

Včasná diagnostika a liečba pre lepšie vyhliadky do budúcnosti

Sclerosis multiplex sa nedá úplne vyliečiť. Keď sa ale pacient dostane k svojej liečbe včas, jeho šance na zvládnutie ochorenia sú pomerne veľké. „Pacienti so sclerosis multiplex môžu včasným nasadením a dodržiavaním liečby, ako aj úpravou životného štýlu prežiť plnohodnotný život. Naopak oneskorené nasadenie liečby so sebou nesie veľké riziko v podobe trvalého hendikepu,“ upozorňuje MUDr. Jurčaga.

V diagnostike sclerosis multiplex neexistuje jedna zaručená metóda, ktorá by ochorenie odhalila. Neraz sa tak stane, že pacient odíde od lekára s inou diagnózou a prichádza po nejakom čase opäť, už ale s iným príznakom. Svoje o tom vie aj Marek, mladý otecko 4-ročného synčeka, ktorý na svoje začiatky so sclerosis multiplex spomína takto: „Koncom roka 2013 som zrazu prestal pociťovať chute. Prišlo mi to zvláštne, preto som radšej vyhľadal lekára. Obaja sme si mysleli, že to môže byť dôsledok únavy, keďže som sa v tom období tešil z nového prírastku. Potom však prišlo dvojité videnie, ktoré očný lekár pripísal zvýšenému vnútroočnému tlaku. Všetko sa rozbehlo až vďaka bolesti za ľavým okom, ktorá ma z ničoho nič prepadla po niekoľkých mesiacoch. Nasledovali vyšetrenia v nemocnici, na očnom, neurologickom oddelení, podstúpil som magnetickú rezonanciu, imunologické odbery a nakoniec aj lumbálnu punkciu, ktorá bola bodkou za celým týmto procesom. V máji 2014 som si vypočul verdikt – mám esemku.“

Presné stanovenie diagnózy si vyžaduje dôkladné neurologické vyšetrenie a následne sériu ďalších odborných vyšetrení, akými sú napríklad krvné testy, magnetická rezonancia, lumbálna punkcia. Po potvrdení sclerosis multiplex je potrebné zahájiť liečbu čo možno najskôr. Kým v minulosti boli šance pacientov výrazne nižšie, dnes majú prístup hneď k niekoľkým liekom a ďalšie sú predmetom klinického výskumu. Pokiaľ trpíte podobnými príznakmi, venujte čas návšteve neurológa, spravte si všetky požadované vyšetrenia, aby ste sa k správnej diagnóze dostali čo najskôr. I keď sa medicína ešte nedostala tak ďaleko, aby dokázala sclerosis multiplex poraziť úplne, za ostatné roky priniesla výrazné pokroky a nádej pre mnohých pacientov a ich rodiny. Dôležité je len to, aby sa k liečbe dostali včas!

