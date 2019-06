Odídenci z Matovičovho OĽaNO dostávajú ponuky, Gaborčáková možno v politike nezostane

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Štyria poslanci, ktorí odišli z hnutia OĽaNO Elena Červeňáková, Anna Verešová, Soňa Gaborčáková ani Jozef Lukáč zatiaľ nevedia, kam povedú ich kroky a či zotrvajú v politike.

Ako uviedla Červeňáková pre agentúru SITA, odísť z hnutia Igora Matoviča bol veľmi ťažký krok. „Ďalšie veci zvažujem. Som konzervatívny typ. Uvidím, čo prinesie čas. Na žiadnu ponuku iných politických strán som zatiaľ nereagovala, vôbec som nad tým nerozmýšľala,“ povedala s tým, že prvý krok pre ňu bol odchod z hnutia a rozmýšľa nad tým, či vôbec v politike zotrvá.

Lukáč má ponuky od iných strán

Počas aktuálnej schôdze parlamentu Červeňáková podporí aj zákony bývalých kolegov z hnutia OĽaNO, lebo ich považuje za správne a súhlasí s nimi.

Poslanec Jozef Lukáč rovnako ako Červeňáková podporí aj návrhy OĽaNO, pod ktorými nie je podpísaný. Nekonkretizoval však, ako sa bude ďalej uberať jeho politický život.

„Všetko je otvorené a nič sa nedá vylúčiť. Ponuky od iných aj mimoparlamentných strán som dostal. Nezáväzne sa bavíme o nejakých možnostiach,“ povedal. Dodal, že strana, ku ktorej by sa pridal, by mala vyznávať kresťanské a konzervatívne hodnoty.

Gaborčáková možno v politike nezostane

Ako pre agentúru SITA uviedla Verešová, doteraz nerokovala s predstaviteľmi iných politických strán, no o svojej politickej budúcnosti intenzívne premýšľa.

„Nie som však prilepená na poslaneckom kresle. Rodinám som pomáhala priamo v teréne skoro 20 rokov a rodinám som prostredníctvom predkladania prorodinných návrhov a vytvorenia novej koncepcie rodinnej politiky pomáhala aj v politike. Obidve formy sú rovnocenné a veľmi dôležité. Ak sa rozhodnem pre niektorú politickú stranu, bude pre mňa prioritné, aký postoj bude mať k podpore rodiny a rodičovstva. Pre mňa je dôležité, aby predstavitelia strany svojím správaním prispeli k novej politickej kultúre a tou je zhoda slov a skutkov, úcta k pravde a systémová politická práca v prospech lepšieho života ľudí na Slovensku,“ povedala Verešová. Podľa jej slov bude hlasovať za „dobré návrhy poslaneckého klubu OĽaNO.“

Poslankyňa Gaborčáková pre agentúru SITA povedala, že rozmýšľa, či vôbec v politike ostane. „Ak by som mala ostať v politike, tak v tom prípade, že politický subjekt, do ktorého by som vstúpila, by bol ochotný robiť sociálnu politiku koncepčne,“ povedala Gaborčáková. V pléne svojím hlasom podporí všetky dobré návrhy, ktoré spoločnosť potrebuje. Veronika Remišová sa k svojej politickej budúcnosti zatiaľ nevyjadrila. K prípadnému vstupu do strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí sa vyjadriť nechcela.