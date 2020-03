Odklad platenia daní či odškodné, šéf finančného výboru Viskupič zverejnil návrh opatrení

Nový kabinet chystá na zmiernenie dopadov šírenia koronavírusu na hospodárstvo desiatky opatrení. Vyplýva to z aktuálnej pracovnej verzie návrhov opatrení, ktoré prostredníctvom sociálnej siete uverejnil nový šéf finančného parlamentného výboru Marián Viskupič.

Podľa nich nový kabinet uvažuje napríklad nad odsunutím platenia dane z príjmov až na koniec septembra, nad dočasným zastavením štátnych kontrolných činností u podnikateľov, ale zvažuje aj refundáciu nájmu či pokazeného tovaru majiteľov povinne zatvorených prevádzok.

Ako uviedol Viskupič, ide o opatrenia, o ktorých sa aktuálne uvažuje na podporu ekonomiky. „Veľmi rýchlo o nich bude rokovať vláda a pôjdu na schválenie do parlamentu. Samozrejme skráteným legislatívnym konaním. Práve toto je situácia, kde sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie – hrozia straty na životoch a Slovensku hrozia obrovské hospodárske škody,“ uviedol na sociálnej sieti.

Odklad do konca septembra

Významná časť opatrení sa týka oblasti daní a odvodov. Vláda podľa zoznamu zvažuje spomínané odloženie zaplatenia dane z príjmu všetkých daňovníkov do 30. septembra, zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu taktiež do 30. septembra, odloženie povinnosti platiť zdravotné a sociálne odvody a DPH za mesiace február až apríl pre obchod a služby, ktorým bolo nariadené zatvoriť a prevádzky postihnuté zatvorením škôl, odpustenie dane z motorových vozidiel za druhý kvartál a taktiež prednostné ukončenie kontrol DPH v určených prípadoch.

V zozname je aj návrh na zrušenie všetkých limitov na odpis daňovej straty, predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu či zrýchlenie daňovej uznateľnosti nedobytných pohľadávok. V prípade živnostníkov sa zvažuje aj odpustenie odvodov za mesiace marec až máj a umožniť prerušenie živnosti už od 1 mesiaca.

V pracovnej oblasti zoznam opatrení predpokladá zavedenie karanténnej PN a OČR s platnosťou najskôr od 9. marca, umožnenie zamestnávateľovi prejsť na náhradu mzdy vo výške 60 % platu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa, vyhlásenie celozávodnej dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov.

Nižší limit na hromadné prepúšťanie

Medzi návrhmi je aj zníženie limitu na pravidlá hromadného prepúšťania či vyplácanie odstupného v mesačných splátkach.

Nový kabinet chce zasiahnutým podnikateľom pomáhať aj priamo finančne. V hre je podľa zverejneného zoznamu napríklad refundácia úrokov z úverov a lízingov za marec až máj pre obchod a služby postihnuté opatreniami, refundácia nájomného za prevádzky, ktoré museli byť zatvorené, či náhrada škôd maloobchodných prevádzok vplyvom ich zatvorenia na tovare podliehajúcom skaze.

Vláda chce tiež rokovať s bankami o odklade splátok bankových úverov o tri mesiace bez záznamu v úverovom registri výmenou za neplatenie bankového odvodu.

Priamou pomocou by mal byť aj návrh na poskytnutie nenávratného príspevku vo výške 100 eur na ochranné prostriedky zamestnávateľovi na každého zamestnanca v trvalom pracovnom pomere k 1. marcu.

Zrušenie kontrol aj reportingov

Podnikateľom by malo pomôcť aj zrušenie výkonu štátnych kontrol do 30. septembra a do rovnakého termínu aj zrušenie oznamovacích a reportingových povinností podnikateľov voči štátnym úradom. Navrhované je aj plošné moratórium na udeľovanie sankcií taktiež do 30. septembra.

Zároveň sa navrhuje predĺženie platnosti emisnej a technickej kontroly, ktorá má uplynúť v období od 1. marca do konca septembra, o tri mesiace. Konkrétne cestovným kanceláriám by malo pomôcť predĺženie povinnosti vrátiť peniaze po stornovaní zájazdu zo 14 na 45 dní.

Vo Viskupičom zverejnenom zozname sa však nájdu aj opatrenia na zmiernenie dopadov na hospodárstvo, ktoré by mali zmierniť niektoré súčasné krízové nariadenia. Diskutovať sa má napríklad o otvorení viacerých hraničných priechodov pre nákladnú dopravu, ale aj otvorenie niektorých prevádzok, ktoré sú v súčasnosti zatvorené, za dodržania prísnych hygienických alebo iných podmienok.

Pozastavenie platnosti GDPR

Niektoré navrhované opatrenia sa týkajú priamo šírenia vírusu a jeho lokalizácie. Podľa zoznamu totiž nový kabinet zvažuje napríklad aj pozastaviť platnosť GDPR v záujme operatívne informovať o potvrdených prípadoch a osobách v úzkom kontakte s vysokým rizikom expozície, aby podniky vedeli operatívne vyhlasovať karanténne situácie a zabezpečovať výrobu.

Navyše navrhujú povoliť karanténne opatrenia na pracovisku, či umožniť komerčné testovanie na koronavírus. S telekomunikačnými spoločnosťami chce zase vláda rokovať o neobmedzenom prístupe na internet, resp. zvýšení objemu dát pre prácu z domu.

Medzi všeobecné navrhované opatrenia patrí napríklad uľahčenie čerpania eurofondov a urýchlené zavedenie opatrení na zníženie byrokratickej záťaže firiem na Slovensku.