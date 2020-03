Odložená letná olympiáda narušila Bartekovej plány, ale považuje to za najrozumnejšie riešenie

Slovenská reprezentantka v streľbe Danka Barteková sa pripravovala na svoje štvrté olympijské hry ako športovkyňa. Po utorkovom rozhodnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o odložení OH 2020 si na svoj štart „pod piatimi kruhmi“ v japonskom Tokiu musí rok počkať.

„Nielen mne, ale väčšine športovcov to narušilo plány. Všetci sme boli nastavení, že hry budú v roku 2020, smerovali k tomu naše tréningy a ladili sme k tomu aj našu formu,“ uviedla pre agentúru SITA Danka Barteková, podľa ktorej sa tento verdikt dal očakávať: „Bolo to však jediné východisko. Prijať takéto riešenie bolo nutné, keďže chceme, aby boli olympijské hry nielen bezpečné bez zdravotných rizík, ale najmä férové. Mnohí športovci nemajú k dispozícii športoviská, nemôžu trénovať a pripravovať sa. Z tohto pohľadu je odklad hier o rok najrozumnejšie riešenie.“

Rozhodovací proces sa naťahoval

Tridsaťpäťročná skeetarka, ktorá má v zbierke bronz z OH 2012 v Londýne, k odkladu najvýznamnejšieho športového podujatia pre pandémiou koronavírusu ďalej poznamenala: „Pri rozhodovaní zohrávalo úlohu veľa faktorov. Preložiť OH je totiž taká komplexná záležitosť, že pri nej treba zobrať do úvahy množstvo faktorov. Aj preto sa rozhodovací proces tak naťahoval. Prioritou číslo jeden bola ochrana zdravia a bezpečia pre všetkých účastníkov a prioritou dva bolo chrániť záujmy olympijského hnutia vrátane športovcov, jednotlivých športových federácií, Medzinárodného olympijského výboru, jeho členských krajín i tokijských organizátorov.“

Odklad hier bol otázkou času

V uplynulých dňoch čoraz viac silnel tlak na prijatie rozhodnutia. Mnoho športovcov i národných olympijských výborov žiadalo odloženie hier v Tokiu.

„Sled udalostí nabral rýchly spád. Veci sa menili prakticky z hodiny na hodinu. V nedeľu exekutíva MOV pripustila, že začínajú uvažovať o odložení hier. Vtedy sme začali tušiť, že je to možné riešenie. My ako Komisia športovcov MOV sme boli v kontakte s množstvom športovcov. Ich názory sme potom prostredníctvom našej predsedkyne Kirsty Coventryovej tlmočili exekutíve. Aj na základe toho MOV dospel k tomu, že bude uvažovať o odklade hier. Bola to otázka času. V pondelok sme mali ďalší konferenčný hovor, vtedy ešte nič nenaznačovalo preloženiu OH 2020. Dostali sme však vysvetlenie, prečo si MOV vypýtal štvortýždňové ochranné okno. MOV si chcel byť istý, že keď posunú hry o rok, tak vôbec bude možné ich usporiadať. Nestačí len o tom rozhodnúť, ale treba v tejto súvislosti dohodnúť množstvo záležitostí počnúc organizátormi, ale aj s partnermi,“ vysvetlila členka MOV Danka Barteková.