Odluka cirkvi od štátu: Liberáli z SaS sa pre Vatikánsku zmluvu chcú obrátiť na ústavný súd

aktualizované 28. augusta, 13:33

Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) zvažuje, že sa v súvislosti s Vatikánskou zmluvou obráti na Ústavný súd SR. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedala členka strany a europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Na ústavnom súde by v prípade podania chceli preskúmať, či zo zmluvy medzi Slovenskom a Vatikánom nevyplývajú jednej strane práva a druhej „len povinnosti“.

Zároveň by podľa Ďuriš Nicholsonovej chceli vedieť, či Vatikánska zmluva pristupuje rovnako k jednotlivým cirkvám na Slovensku a nezvýhodňuje niektoré z nich.

Zmluva je nadriadená slovenskej legislatíve

„Keďže ide o medzinárodnú zmluvu, je nadradená slovenskej legislatíve. Ak by ju Slovensko chcelo vypovedať, muselo by sa dohodnúť s Vatikánom, čo nie je vylúčené,“ priblížila europoslankyňa. Poukázala na fakt, že odporcovia odluky cirkví od štátu argumentujú vo väčšine prípadov tým, že ak by k tomu došlo, tak cirkvi budú finančne poddimenzované. Spomenula, že priamo zo štátneho rozpočtu sú v Európskej únii (EÚ) cirkvi financované len v Belgicku a na Slovensku.

„V ostatných krajinách, kde odluka cirkví od štátu funguje, nie sú cirkvi finančne poddimenzované,“ ozrejmila Ďuriš Nicholsonová. Doplnila, že aj bez vypovedania Vatikánskej zmluvy je možné zmeniť model financovania cirkví na Slovensku.

„Za týmto účelom chceme vytvoriť platformu, kde budú zastúpení všetci zainteresovaní, ako sú cirkevní hodnostári či predstavitelia občianskej spoločnosti a nájsť vhodný model fungovania, ktorý by vyhovoval aj štátu aj cirkvám. Plánujeme taktiež zorganizovať konferenciu a radi by sme to stihli do Vianoc,“ dodala s tým, že nejde o žiaden útok na cirkvi, ktoré majú podľa jej slov právo na autonómiu.

„Vlajková loď“ liberálov

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja a tímlíder SaS pre osobné slobody Juraj Droba na tlačovej konferencii uviedol, že táto téma je „vlajkovou loďou“ SaS a cítia povinnosť o nej otvoriť celospoločenskú debatu.

Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Miroslav Žiak (SaS) informoval, že v koalícii zatiaľ k tejto problematike prebehli len neoficiálne rokovania s niekoľkými koaličnými poslancami.

Ste za odluku cirkví od štátu? Áno Nie Je mi to jedno Hlasovať a zobraziť výsledky

„V stretnutiach plánujeme pokračovať. Chceme o tejto téme rokovať na koaličnej rade a stretnúť sa k tomu aj s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou (OĽaNO),“ uzavrel Žiak.

KDH: Zbytočné a politicky účelové

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje otváranie témy financovania cirkví zo strany SaS za zbytočné a politicky účelové.

„Minulý rok bol po dlhej odbornej diskusii prijatý aktuálne platný zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorý podporila aj značná časť vtedajšej opozície. Ak by sa mala takáto diskusia nanovo otvoriť, KDH považuje za dôležité, aby sa tak nedialo jednostranne zo strany štátu, ale bezpodmienečne aj za aktívnej účasti jednotlivých cirkví,“ priblížil v tlačovej správe hovorca kresťanských demokratov Stano Župa. Doplnil, že KDH sa bude tejto téme naďalej venovať a pripraví komplexnejšie stanovisko.

Zámer SaS presadiť odluku cirkví od štátu kritizoval predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Považuje to za prvoplánový marketing. Doplnil, že ide o mimoriadne citlivú otázku, pri ktorej by sa mali akékoľvek zmeny robiť až po poctivej celospoločenskej diskusii.

Odluka cirkví od štátu nemá podporu u katolíckej a ani u evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Podľa politického analytika Jána Baránka nemá návrh SaS šancu na úspech, pretože odluke bráni Vatikánska zmluva a v koalícii nevidí vôľu riešiť tento problém, „lebo to problém nie je“.