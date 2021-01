Odmena za plošné testovanie nemá ohroziť pandemický rodičovský príspevok

Odmena za činnosť pri plošnom testovaní nebude dôvodom na zánik nároku na pandemický rodičovský príspevok. Ak sa poberateľ tejto dávky zapojí do plošného testovania a dostane za to odmenu, nestratí nárok na rodičovský príspevok. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý bol zaradený do programu 70. schôdze kabinetu, ktorá bude v stredu.

„Predložený návrh nariadenia bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu z dôvodu jeho pozitívneho vplyvu na disponibilný príjem nízkopríjmových rodín,“ ozrejmilo ministerstvo práce ako predkladateľ návrhu.

Z dôvodu naliehavosti sa účinnosť nariadenia vlády SR navrhuje dňom vyhlásenia.

Okrem tohto návrhu má vláda v stredu prerokovať aj Národný plán širokopásmového pripojenia či Dlhodobú stratégiu obnovy fondu budov.