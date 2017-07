Odpisovaný tím vyhral Pohár konfederácií, bolo to ťažšie ako triumf na majstrovstvách sveta

PETROHRAD 3. júla (WebNoviny.sk) – Mužstvo úradujúcich majstrov sveta z Nemecka premiérovo v histórii triumfovalo na Pohári konfederácií.

Tím “Nationalelf” ovládol previerku pred budúcoročnými MS v Rusku, v nedeľňajšom finálovom stretnutí v Petrohrade zdolal šampiónov Južnej Ameriky z Čile najtesnejším rozdielom 1:0. Jediný presný zásah na štadióne Krestovskij zariadili v 20. min Timo Werner a Lars Stindl – prvý menovaný využil chybu Marcela Díaza a naservíroval loptu pred prázdnu bránku svojmu spoluhráčovi.

“Znamená to pre nás veľa, pretože Nemecko v minulosti nezískalo túto trofej. Tento tím a toto víťazstvo vojdú do histórie. Zaslúžili sme si to a sme veľmi šťastní. Vyhrať toto podujatie je oveľa ťažšie ako triumfovať na MS,” vyhlásil na tlačovej konferencii tréner Nemcov Joachim Löw.

Boj o každý meter trávnika

“Počas troch týždňov sme predvádzali neuveriteľné výkony, vo finále sme bojovali o každý meter trávnika. Chlapci si počínali skvele. Víťazné finále má vždy svoje čaro, na svojich hráčov som nesmierne pyšný. Na tento zápas určite nezabudnú do konca života,” doplnil 57-ročný rodák zo Schönau, ktorý sedí na reprezentačnej lavičke už viac ako desaťročie.

Nemci museli pred začiatkom podujatia ustáť veľkú kritiku za to, že do Ruska pricestovali s mladým a málo skúseným tímom. Vyhrali však svoju skupinu a v semifinále presvedčivo prekonali aj nepríjemné Mexiko (4:1). Obranca Bayernu Mníchov Joshua Kimmich mal radosť z toho, že Nemci celkovým triumfom “zavreli ústa” všetkým pochybovačom. “Celé mužstvo je hrdé na tento úspech. Nikto s nami nepočítal, ale napriek tomu sme dokázali zdolať veľké futbalové krajiny. Mohli ste vidieť, čo toto finále znamenalo aj pre Čiľanov. Je úžasné vyhrať Pohár konfederácií,” vyhlásil 22-ročný odchovanec VfB Stuttgart. Čiľanom s pribúdajúcim časom čoraz viac “tiekli nervy”, do vzájomnej potýčky sa dokonca dostali aj mníchovskí spoluhráči Kimmich a Arturo Vidal.

Vyšťavení, bez energie a bez trofeje

Nemeckého kapitána Juliana Draxlera vyhlásili za najlepšieho hráča svetového “minišampionátu”. Poradie kanonierov ovládli jeho trojgóloví spoluhráči Leon Goretzka, Lars Stindl a Timo Werner. Cenu pre najlepšieho brankára získal Čiľan Claudio Bravo, ktorý v semifinále proti Portugalsku zlikvidoval v rozstrele všetky tri pokusy úradujúcich majstrov Európy a na turnaji inkasoval iba dvakrát. “V minulosti sa mnohí tejto súťaži vysmievali, ale v súčasnosti je to už veľmi prestížna akcia. Nikdy predtým sme nehrali v takejto zostave, ale bojovali sme a zaslúžili sme si celkový triumf. Každý titul je výnimočný, ale s týmto tímom je to ešte mimoriadnejšie,” vyhlásil Draxler, na klubovej scéne hráč Paríža St. Germain. Štatistické twitterové konto OptaFranz pripomenulo, že víťazný tím Nemecka z Pohára konfederácií je iba o dva roky starší ako ten, ktorý pod vedením Stefana Kuntza v piatok triumfoval vo finále ME hráčov do 21 rokov.

Čilského kouča Juana Antonia Pizziho mrzelo, že sa jeho zverencom nepodarilo vystúpiť na úplný vrchol. “Veril som, že máme na to, aby sme vyhrali toto podujatie. Domov odchádzame so slávou, vyšťavení a bez energie, a bohužiaľ, aj bez trofeje. Napriek konečnému druhému miestu si myslím, že sme si vo svetovom meradle upevnili našu skvelú pozíciu. Dosiahli sme, že nás ostatné mužstvá čoraz viac rešpektujú,” povedal 49-ročný rodák z argentínskeho Santa Fe.

Portugalsko uspelo aj bez Ronalda

Tretie miesto napokon obsadili hráči Portugalska, ktorí v nedeľňajšom zápase o bronz zdolali Mexiko 2:1 po predĺžení. Všetko nasvedčovalo tomu, že z cenného kovu sa budú na trávniku v Moskve tešiť Mexičania. Od 54. min viedli vlastným gólom obrancu Zenitu Petrohrad Luísa Neta, ale v nadstavenom čase duelu vyrovnal takisto obranca Pepe. O víťazovi rozhodol pokutový kop v 104. min, ktorý premenil Adrien Silva. Pre Portugalsko to bola už druhá penaltová možnosť v zápase: v 16. min zoči-voči mexickému brankárovi Guillermovi Ochoovi neuspela nová akvizícia milánskeho AC André Silva.

Úradujúci majstri Európy dokázali v nedeľu triumfovať napriek absencii hviezdneho Cristiana Ronalda, ktorý mužstvo opustil pre túžbu stretnúť sa so svojimi nedávno narodenými dvojčatami. Záver duelu sa niesol v nervóznom duchu, keď jeden hráč na každej strane musel opustiť hraciu plochu predčasne pre červenú kartu.

“Portugalsko bude vždy patriť medzi favoritov. Je to súčasť nášho herného štandardu a filozofie. V dueli o bronz ma potešil výkon nášho tímu, ale s 3. miestom nie sme spokojní. Naším cieľom bolo získať titul. Čo sa týka absencie Cristiana Ronalda, najlepší hráč na svete je jednoducho najlepší hráč na svete – bez neho to nie je úplne ono. Na jeseň nás čakajú štyri kvalifikačné zápasy. Dúfame, že ich zvládneme a na budúci rok prídeme do Ruska znova,” konštatoval portugalský kouč Fernando Santos.