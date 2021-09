Odrezaní od sveta v lyžiarskom stredisku. Triler Triaška

Niekto si myslí, že ju zabil jeden z nás. Možno si tým nie je istý, inak by to nahlásili polícii, ale má podozrenie, tak nás sem vylákal, aby odhalil vraha…

Predstavte si, že uviaznete vysoko v horách, v lyžiarskom stredisku. Lanovka nefunguje, stratí sa vám mobil a niekto sa s vami začne zahrávať. Vymyslí desivú hru, ktorá môže mať krvavý koniec. Presne o tom je mrazivý triler Triaška od Allie Reynoldsovej.

Milla dostane pozvánku na stretávku do lyžiarskeho strediska v Alpách, kde prežívala vrchol športovej kariéry ako snowboardistka. Domnieva sa, že za nápadom stojí Curtis, pre ktorého má slabosť, a tak vycestuje.

Ocitne sa však odrezaná od sveta v opustenom hosteli na vrchole ľadovca so štyrmi priateľmi. Aj tí dostali pozvánku na mobil či mail, že bude super stretko, žúrka, zabavíme sa… No len čo sa tam hore stretnú, zisťujú, že tú pozvánku neposielal nikto z nich. Ktosi ich vylákal a oni sú teraz odrezaní od sveta na vrchole ľadovca.

Lanovka nefunguje, nemôžu nájsť mobilné telefóny a v spoločenskej miestnosti na nich čakajú pokyny k divnej hre, ktorá im má pripomenúť nezvestnú Saskiu. Áno, pred desiatimi rokmi zmizla jedna z nich, ďalšia skončila na vozíčku.

Všetkých pochytí strach a ťažko povedať, čo ich desí viac: či nevysvetliteľné záhady, alebo nemožnosť uniknúť z hôr pre snehovú búrku.

Jedno je isté, nikomu nemožno veriť. Obviňujú sa navzájom, atmosféra hustne a na povrch vyplávajú rôzne tajomstvá. Niekto ich sem zámerne vylákal a zdá sa, že chce zistiť pravdu o Saskii.

Nezastaví sa pred ničím, takže smrteľná hra sa začína!

Nikto nechce povedať, čo je očividné. „Ide o Saskiu, nie?“ usilujem sa hovoriť vyrovnane. „Niekto si myslí, že ju zabil jeden z nás. Možno si tým nie je istý, inak by to nahlásili polícii, ale má podozrenie, tak nás sem vylákal, aby odhalil vraha.“

Dúfam, že na tvári sa mi nezračí vina. Nijaké strachy. Nikto nevie, čo si urobila. Nie som si istá, čoho sa bojím väčšmi – predstavy, že to zistia? Alebo možnosti, že Saskia nezomrela tak, ako som si predstavovala, no zabil ju niekto z týchto štyroch? Z toho, ako pozeráme jeden na druhého, vidieť, že všetci myslíme na to isté.

Zabil si Saskiu? Zabila si Saskiu?

Priatelia sú bývalí snowboardoví pretekári. Snowboardingu sa kedysi venovala aj samotná autorka Allie Reynoldsová. Aj preto je príbeh Triaška taký uveriteľný a autentický. Pozrite si video s autorkou, ktoré nahrala špeciálne pre slovenských čitateľov:

Triler z vydavateľstva Ikar Triaška má necelých 400 strán, ale číta sa veľmi svižne. Allie vás dokáže preniesť do zimného strediska a ak snowboardujete alebo sa chystáte – prídete si na svoje vďaka mnohým zaujímavým detailom z tohto športu.

Vypočujte si úryvok.

Číta Zuzana Jurigová Kapráliková:

Milan Buno, knižný publicista

