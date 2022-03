Odštartoval tretí ročník SOWA Social Awards Slovakia!

Už prvé dva ročníky najväčšej ankety v online priestore na Slovensku zaznamenali veľký úspech, 3. ročník preto nebude výnimkou. Organizátor spoločne s partnermi projektu na tlačovej konferencii predstavil novinky, ktoré sprevádzajú pokračovanie úspešného projektu.

Anketou sa bude naďalej niesť hlavná myšlienka a claim ankety: „S vplyvom prichádza zodpovednosť“.

Oceniť prínos pre spoločnosť

„Každým rokom sa snažím projekt posúvať ďalej a ďalej. Prežili sme pandémiu, verím, že tento rok bude preto o niečo jednoduchší v rámci organizácie. Som veľmi rád, že sa po úspechu na TV Doma presunieme na TV Markízu, je to znakom toho, že televízia projektu verí. Myslím si, že sa anketa za prvé tri roky etablovala na slovenskom trhu a má svoj kredit,” hovorí o ankete zakladateľ SOWA Social Awards Slovakia Štefan Šperka.

Presun na TV Markíza znamenal pre organizátora aj výber režiséra, pre slávnostný galavečer, ktorý sa uskutoční 4. júna v Bratislave. „Som veľmi rád, že ponuku režírovať galavečer prijal Pepe Majeský, ktorý patrí medzi top tvorcov na Slovensku v oblasti televíznej zábavy. Vložil som do jeho rúk celý projekt v rámci priameho prenosu. Jeho meno je pre mňa istotou toho, že odovzdávanie cien bude na top úrovni,” dodal Šperka.

Slováci budú opäť hlasovať v dvojkolovom hlasovaní na webstránke www.socialawardslovakia.sk a postupne rozhodnú o troch finalistoch v každej kategórii. Hlasovanie v prvom kole bude prebiehať od 28. marca do 17. apríla. Do druhého kola postúpi v každej kategórii už iba 7 influencerov s najvyšším počtom hlasov. Hlasovanie v druhom kole bude prebiehať od 25. apríla do 15. mája. Po skončení hlasovania postupujú do finále prví traja z každej kategórie, pričom sa spočítajú hlasy z oboch kôl. Kategórií je tento rok 11 hlavných, jedna Cena poroty a cena pre TOP osobnosť sociálnych sietí, ktorá získa najviac hlasov v oboch kolách.

Vylepšením prešla aj metodika výberu nominovaných, ktorá je opäť v réžii garanta ankety Data on Steroids. „Aby bol sociálny profil nominovaný v jednej z kategórii, musel splniť kvalifikačné a výkonnostné kritéria a zároveň prejsť cez diskvalifikačné a kvalitatívne kritériá. Do výberu sa tak kvalifikovali profily, ktoré mali nad 10 tis. followerov a boli relevantné pre dané kategórie. Následne z nich boli vybrané top profily podľa počtu followerov, výšky engagementu a počtu zmienok. Z tohto výberu sa následne vyradili profily, ktoré neoznačujú reklamu, vykazujú známky nezodpovedného správania alebo produkujú obsah nízkej kvality,” uviedol Ján Stareček, managing director agentúry Data on Steroids, ktorá je odborným garantom ankety.

Súčasťou takto veľkého projektu sú aj partneri, bez ktorých by nikdy nemohol vzniknúť. Od prvého ročníka je tým najstabilnejším aj investičná skupina Proxenta, ktorá Prináša program SOWA Social Awards Slovakia. „Pri projekte sme od samého začiatku. Zároveň v ňom vidíme veľkú paralelu s Proxentou, keďže sme sa narodili v rokoch 2008-2009 počas krízy, Social Awards Slovakia sa zrodil v časoch korona krízy, teda pandémie a sme toho názoru, že ak takýto projekt vznikne v ťažkých časoch a podarí sa mu prežiť, je odsúdený na úspech a pri tom chceme ako Proxenta určite byť. Sociálne siete sú obrovským zásahom, už to nie je len o zábave, ale aj o peniazoch. A keďze my sme cez peniaze, vidíme obrovský vplyv influencerov, ktorí dnes už začínajú robiť biznis, vedia robiť biznis a ešte len budú robiť veľký biznis,” povedal Pavol Kožík, majteľ investičnej skupiny Proxenta.

Exkluzívnym partnerom projektu je aj prémiová značka automobilov BMW Slovensko.

„Značky v našom portfóliu, BMW a MINI, sú aktívne v oblasti sociálnych médií už od prvých zárodkov influencerských aktivít na Slovensku. Tak ako prví influenceri, tak aj my ako zadávatelia sme spoločne v tých časoch boli pioniermi a tvorcami rozvoja tohto komunikačného kanála na Slovensku. A projekt SOWA je dnes prirodzeným vyvrcholením vývoja v tejto oblasti komunikácie, kde rozmer sociálnej zodpovednosti len umocňuje dané spojenie a spoluprácu. BMW Group chce byť najúspešnejším a najudržateľnejším prémiovým výrobcom pre individuálnu mobilitu. Naším cieľom je znižovať spotrebu zdrojov využívaním druhotných surovín. Chceme mať tiež možnosť sledovať ďalšie využitie surovín v súlade s princípmi obehového hospodárstva: RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE a RE:CYCLE. Našim symbolom v tejto oblasti sa stalo BMW i Vision Circular – plne elektrické štvormiestne vozidlo s dôsledným zameraním na udržateľnosť a luxus. Mobilita má tú výhodu, že vieme rozvíjať spolupráce s rôznymi influencermi od oblastí kompatibilných s automobilom ako takým – motoristickí a technologickí influenceri, ďalej cez cestovateľov, až po fashion či lifestyle blogerov alebo umelcov,” hovorí generálny riaditeľ BMW Slovenská republika Oliver Rademacher.

Po minulom ročníku, kedy spoločnosť lab.online zabezpečila PCR pretestovanie všetkých účastníkov galavečera, sa v tomto roku stali generálnym partnerom ankety. „Veľmi sa nám páčil claim „S vplyvom prichádza zodpovednosť”. Keďže sme najväčšia online platforma na zdravotnícku diagnostiku a nielen o covide. Ten je jednou stotinou celej našej ponuky, v ktorej si viete vybrať a prísť bez výmenného lístka. A práve ta zodpovednosť je veľká vec, pretože zdravie je to prvé, keď chcete fungovať a žiť. A keď prevezmete zodpovednosť za seba, potom ju môžete prevziať aj za ostatných, a byť zodpovedným aj na sociálnych sieťach. A práve preto sme šťastní, že môžeme byť partnerom projektu,” povedala marketingová riaditeľka lab.online Lívia Franková.

Hlavnými partnermi ankety sú spoločnosť Orange, ktorá je zároveň garantom projektu SOWA Tour v sekcii Bezpečnosť na internete. „My sa v Orange venujeme bezpečnosti na internete nielen v edukatívnej rovine, ale aj tej technologickej. Ako poskytovateľ siete a digitálnych služieb sa snažíme, aby sa zmenšovala digitálna priepasť a takisto aby sme ľudí spájali prostredníctvom najkvalitnejších digitálnych služieb. Veríme, že je dôležité, aby ľudia tieto siete využívali zodpovedne a bezpečne. A keďže mladí ľudia a deti sú jednou z najzraniteľnejších skupín, tak sme sa rozhodli podporiť práve tento projekt, vďaka ktorej sa budú influenceri prihovárať deťom o nástrahách na internete a vďaka tomu podporíme edukáciu už od toho najnižšieho veku,” opísala spojenie s projektom Nina Horváthová, koordinátorka online komunikácie spoločnosti Orange.

Ďalšími partnermi sú spoločnosť WOLT, zubná klinika Doktor Martin, Zľavomat, Envy klinika, Tatratea, CK Baloo, Elemfit, Golem. Mediálnymi partnermi sú Plus JEDEN DEŇ, Startitup a TV Markíza. Vyhlasovateľom ankety je magazín EMMA.

Výsledky ankety sa široká verejnosť, ale i zapojení influenceri dozvedia 4. júna 2022 počas slávnostného galavečera, ktorý naživo odvysiela Televízia Markíza od 20.30.

