Odštartovalo hlasovanie o titul EVA Miss Sympatia 2021. Výťažok poputuje Linke dôvery Nezábudka

V rámci prestížnej súťaže MISS SLOVENSKO 2021 už odštartovalo esemeskové hlasovanie verejnosti o titul EVA MISS SYMPATIA 2021. Výťažok z neho poputuje aj tento rok na charitatívne účely. Po neľahkých mesiacoch uplynulého roka, ktoré zasiahli celý svet, sa ho organizátori rozhodli venovať Lige za duševné zdravie, na prevádzku nonstop Linky dôvery Nezábudka.

„Pohľad na pekné veci či ženskú krásu dokáže veľmi potešiť, a to je dnes cenené viac ako kedykoľvek predtým. Teším sa, magazín Eva ako partner súťaže Miss Slovensko bude aj tento rok garantom kategórie EVA MISS Sympatia a zúročí tak charitatívny rozmer projektu,“ vraví šéfredaktorka magazínu EVA-Hriešne dobrá Eva Blahútová.

Linka dôvery Nezábudka, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie, funguje ako anonymná poradňa pre tých, ktorých trápi frustrácia, samota a strach. Počet volajúcich sa najmä vzhľadom na nútenú izoláciu počas pandémie koronavírusu výrazne zvýšil. ,,Máme za sebou veľmi ťažký pandemický rok, počas ktorého si mnohí uvedomili, že na duševnom zdraví záleží viac, ako kedykoľvek predtým. Všetkým, ktorí sa boria s problémami, smútkom a nevedia nájsť východisko zo svojich problémov podávajú naši odborníci na Linke dôvery Nezábudka pomocnú ruku – nonstop a bezplatne,“ hovorí riaditeľ Ligy za duševné zdravie Martin Knut.

Fanúšikovia finalistiek Miss Slovensko 2021 môžu poslať svojej favoritke ľubovoľné množstvo hlasov na pridelené esemeskové číslo. Upútavky s finalistkami ich fotografie s SMS číslami budú prezentované na obrazovkách TV JOJ, PLUS a WAU a tiež v partnerských printových médiách. Tak ako v predchádzajúcich rokoch potrvá hlasovanie EVA Miss Sympatia až do záverečných minút finálového večera Miss Slovensko, ktorý sa uskutoční 7.augusta na TV JOJ.

Foto: Petra Ficova/Miss Slovensko

Hlasuje sa formou prázdnych SMS správ a každá z finalistiek má pridelené svoje špeciálne SMS číslo:

Soňa Matiová – 9501

Barbora Minárová – 9502

Sophia Hrivňáková – 9503

Sylvia Šulíková – 9504

Gréta Sobeková – 9505

Ester Porubcová – 9506

Jana Vozárová – 9507

Júlia Ivanová – 9508

Barbora Matejková – 9509

Soňa Vysocká – 9510

Lucia Nováková – 9511

Lujza Kalčoková – 9512

Víťazka EVA Miss Sympatia 2021 získa krásny titul ,,vox populi“, ale aj exkluzívny diamantový set klenotov od slovenského výrobcu svadobných šperkov – spoločnosti LORETTA, ktorý jej bude tento titul navždy pripomínať.

Vyžrebovaný výherca SMS hlasovania o EVA Miss Sympatia 2021 získa 8-dňovú dovolenku pre 2 osoby v luxusnom 5* rezorte v Turecku so službami ultra all inclusive od cestovnej kancelárie Hydrotour.

Cena SMS je 1,50 € a službu zabezpečuje A SMS, s.r.o. Počet hlasov pre konkrétnu súťažiacu zaslaných z jedného mobilného telefónu (z jednej SIM karty) nie je obmedzený. Do záverečného žrebovania o hlavnú cenu bude zaradené telefónne číslo mobilného telefónu (z jednej SIM karty) toľkokrát, koľkokrát bol z neho zaslaný platný a včas zaregistrovaný platný hlas. Ak nie je technicky možné zaslať prázdnu SMS z mobilného telefónu, užívateľ môže zaslať v SMS akýkoľvek znak, to znamená aj medzeru.

Foto: Peter Stas/Miss Slovensko

