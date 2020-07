Odštartujte kariéru v Amazone: Program Career Choice podporuje zamestnancov vo vzdelávaní

Spoločnosť Amazon finančne podporuje zamestnancov, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať. V rámci programu Career Choice im prepláca až 95 percent nákladov na školné poplatky či školenia podľa ich výberu. Zamestnanci pritom nie sú počas účasti v programe viazaní žiadnymi ďalšími podmienkami.

Benefit môžu využiť zamestnanci, ktorí v Amazone pracujú minimálne rok. Spoločnosť im ponúka ročnú podporu do výšky 1 400 € a to po dobu troch rokov. Čiastka na vzdelávanie tak môže dosiahnuť celkovú sumu 4 200 €. Vybrať si pritom môžu zo širokého množstva odborov, od ekonomiky a účtovníctva, cez informačné technológie, až po dopravu a logistiku. V roku 2019 mali zamestnanci na výber zo 115 kurzov na 20 školách. Kurzy zamestnanci navštevujú mimo svojej pracovnej doby ale niektoré prebiehajú priamo na pracovisku.

„V Amazone veríme, že každý by mal mať možnosť získať nové zručnosti a ďalej rozvíjať svoju kariéru, či už v našej spoločnosti, alebo niekde inde,“ vysvetľuje Marcela Goc-Matis, HR manažérka Amazon pre ČR a Slovensko a dodáva: „Program Career Choice uhrádza poplatky za učebnice, školné a súvisiace poplatky za kurzy na akreditovaných školách.“

Amazon na Slovensku odštartoval program Career Choice v roku 2018 a do tréningu a vzdelania svojich zamestnancov zatiaľ investoval 132 000 €. Popularitu tohoto benefitu potvrdzuje množstvo jeho účastníkov. Za rok 2019 program na Slovensku podporil 240 zamestnancov a celosvetovo sa do neho minulý rok zapojilo 19 000 ľudí. Napriek tomu, že bol počet v prvej polovici roku 2020 ovplyvnený dôsledkami pandémie, program má stúpajúcu tendenciu. Medzi najpopulárnejšie kurzy patrili účtovníctvo, šoférovanie vozidiel nad 3,5 tony, či plánovanie prepravy.

Amazon dokázal aj v tomto ohľade odpovedať na globálnu pandémiu a počas koronakrízy sa niektoré kurzy presunuli do virtuálneho priestoru. Konkrétne sa online konalo 26 vzdelávacích kurzov, čo je približne polovica z celkovej ponuky kurzov.

Career Choice otvára príležitosti v pracovnom aj súkromnom živote

Možnosť zúčastniť sa kurzov v rámci programu Career Choice otvára účastníkom nové príležitosti. Kurzy poskytujú viac príležitostí na postup na vyššie pozície v Amazone. ,,Angličtina je svetový jazyk, vďaka Career Choice som získala širšiu slovnú zásobu a som teraz o krok vpred: rozumiem lepšie systému, v ktorom pracujeme na oddelení,“ hovorí Monika Zsigoová z oddelenia C-Ret Sorting, ktorá sa zúčastnila kurzu anglického jazyka. Vďaka kurzom môžu účastníci v budúcnosti predovšetkým zvyšovať svoju kvalifikáciu a získať si zamestnanie na trhu práce, ktoré ich bude baviť a s ktorým budú spokojní.

Eva Buchová z oddelenia Digital Devices, ktorá absolvovala základné školenie bezpečnostného technika a základné školenie technika požiarnej ochrany (Priemysel 4.0) uviedla: „Získala som osvedčenie ako bezpečnostný technik a interný auditor, no najmä množstvo vedomostí. Vďaka tomu môžem získať v budúcnosti prácu, ktorá bude pre mňa motivujúca.“ Toto je najväčší prínos programu Career Choice.

Erika Bugyiková z oddelenia Warehouse Deals, ktorá ukončila kurz účtovníctva, dodáva, že vďaka kurzu sa oboznámila s touto oblasťou. Teraz plánuje viesť účtovníctvo pre svojich príbuzných. Účastníci si vyberajú kurzy pre kariérny rast, ale aj pre lepšie príležitosti v pracovnom a súkromnom živote. Peter Matiáš, ktorý pracuje na oddelení ľudských zdrojov, je toho živým príkladom: „Amazon mi dal možnosť vzdelávať sa v rôznych oblastiach ako je Priemysel 4.0, anglický jazyk, IT či personalistika. Ja som si vybral anglický jazyk, keďže viem, že ho potrebujem poriadne zdokonaľovať, aby som mohol vo svojej kariére napredovať a ďalej rásť. Anglický jazyk určite budem využívať všade, kde je to možné, či už pri ceste do zahraničia, sledovaní filmov, čítaní zahraničných webov alebo v neposlednom rade v práci, kde je anglický jazyk veľmi dôležitý.“

Amazon si je plne vedomý, že dôležitejšia, než akákoľvek investícia do technológií, výroby, predaja či distribúcie, je investícia do zamestnancov, a preto im celoročne a nepretržite ponúka celý rad benefitov, medzi ktoré patrí aj Career Choice. Viac informácií o tomto programe je k dispozícii na webovej stránke: https://www.amazoncareerchoice.com

Informačný servis