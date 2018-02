Odstavenie vrtuľníkov Mi-17 ohrozuje obranyschopnosť štátu, SaS má podozrenie na fiktívne opravy

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) – Odstavenie vrtuľníkov Mi-17 podľa poslanca strany Sloboda a Solidarita Ľubomíra Galka ohrozuje obranyschopnosť štátu. Ako však hovorí, existujú isté podozrenia, že sa generálne opravy na vrtuľníkoch vykonávali iba fiktívne.

Kostlivec v skrini Ozbrojených síl

„Privítame, ak minister na výbor pre bezpečnosť a obranu prinesie k nahliadnutiu aspoň niektoré dokumenty o vykonaných technických prehliadkach a opravách vrtuľníkov, u ktorých je podozrenie, že mohli byť sfalšované,“ uviedol poslanec v oficiálnom stanovisku, ktoré agentúre SITA poslala hovorkyňa strany SaS Katarína Svrčeková.

Pokiaľ by sa podozrenia potvrdili, podľa Galka by išlo nielen o spreneveru verejných financií, ale aj o hazardovanie so životmi jednotlivých posádok vrtuľníkov.

„Hoci ako bývalý minister obrany nemám poznatky, že počas môjho krátkeho funkčného obdobia dochádzalo k podvodom a na generálnych opravách vrtuľníkov cudzopasili súkromné firmy, som pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Očakávam, že rovnakú ochotu preukážu aj bývalí ministri za Smer-SD páni Kašický, Baška a Glváč,“ skonštatoval Galko a dodal, že ide o ďalšieho kostlivca v skrini Ozbrojených síl SR, ako v prípade zmiznutej respektíve ukradnutej munície z armádnych skladov.

V prevádzke po ukončení kontrol

Rezort obrany pozastavil prevádzku vrtuľníkov Mi-17 vo štvrtok z bezpečnostných dôvodov. Jeden zo strojov by však mal byť pre potreby leteckej pátracej a záchrannej služby v prevádzke už v najbližších dňoch.

Zvyšné stroje budú opätovne zaradené do prevádzky až po ukončení všetkých potrebných kontrol. Vzdušné sily Ozbrojených síl SR majú aj naďalej v pohotovosti pozemné pátracie a záchranné skupiny a v prevádzke sú aj vrtuľníky UH-60 M Black Hawk.