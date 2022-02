Odstrašujúce jadrové sily Ruska sú v stave zvýšenej pohotovosti, rozhodlo ministerstvo na základe rozkazu Putina

Odstrašujúce nukleárne sily Ruskej federácie sú v stave zvýšenej pohotovosti. Rozhodlo o tom v pondelok ruské ministerstvo obrany na základe rozkazu od prezidenta Vladimira Putina.

Minister obrany Sergej Šojgu oznámil, že veliteľské posty všetkých jadrových síl doplnil ďalší personál. Stav zvýšenej pohotovosti sa podľa ministerstva týka všetkých zložiek ruských nukleárnych síl, ktorými sú strategické raketové sily dozerajúce na pozemné medzikontinentálne rakety, Severná a Tichomorská flotila disponujúca raketami odpaľovanými z ponoriek a diaľkové letectvo s flotilou strategických bombardérov schopných niesť jadrové zbrane.

Putin v nedeľu nariadil uvedenie ruských jadrových odstrašujúcich síl do pohotovosti. Urobil tak v čase rastúceho napätia so Západom pre inváziu na Ukrajine. Na stretnutí s poprednými predstaviteľmi v nedeľu Putin vyhlásil, že vedúce mocnosti v NATO urobili „agresívne vyjadrenia“ a Západ uvalil na Rusko vrátane neho tvrdé sankcie. Následne nariadil ministrovi obrany a náčelníkovi generálneho štábu armády, aby uviedli jadrové odstrašujúce sily do „osobitného režimu bojovej povinnosti“.