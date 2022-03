Odstrihne sa Rusko od svetovej internetovej siete? Podľa politológa by sa z krajiny stala Severná Kórea

Ak by sa Ruská federácia odstrihla od globálnej internetovej siete, stala by sa z nej krajina v štýle Severnej Kórey alebo Číny, kde majú ich lídri absolútnu kontrolu nad tokom informácií cez internet.

Agentúre SITA to povedal Pavel Havlíček, vedecký pracovník českej Asociácie pre medzinárodné otázky.

Kontrola nad informačným priestorom

Ak by sa Rusko skutočne odpojilo od celosvetovej internetovej siete, mohlo by nastať markantné zrýchlenie doterajšieho trendu posilňovania izolácie sa od západného sveta a svetových médií.

„Utužila by sa kontrola nad informačným priestorom, ktoré by krajinu priviedli do područia ruskej propagandy a štátnych či štátom nepriamo riadených médií, ktoré by nemali žiadnu alternatívu,“ konštatuje politológ.

Ruský internet Runet

Havlíček však pochybuje, či je Rusko kompletného odstrihnutia sa od internetu vôbec schopné. Uvádza, že o takzvanom ruskom internete Runet sa hovorí už dlhšiu dobu, no ani napriek opakovaným deklaráciám nemá Moskva na jeho spustenie dostatok technických schopností.

„V poslednej dobe sa ale tento proces dramaticky zrýchlil, ale Rusko Runet stále ešte nevyskúšalo,“ uzavrel.