Odstúpenie Matoviča je pre OĽaNO červenou čiarou. SaS sa nemôže donekonečna vyhrážať a táto požiadavka u strany neprejde

Požiadavka strany Sloboda a Solidarita (SaS), aby vláda SR ďalej vládla bez účasti Igora Matoviča, je podľa poslanca OĽaNO Michala Šipoša neakceptovateľná.

„Táto podmienka u nás neprejde. Pre nás je to červená čiara ešte predtým, ako to ultimátum dali. Igor Matovič nie je problém, strana SaS ten problém vyvolala. Požadovali odstúpenie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), aj Igor Matovič odpstúpil a nevidíme dôvod donekonečna ustupovať. Donekonečna sa nedá vyhrážať,“ povedal Michal Šipoš v relácii televízie TA3 V politike.

Pokračovanie v štvorkoalícii

Cieľom podľa Šipoša je pokračovať v štvorkoalícii. „My sme od začiatku hovorili, aby štvorkoalícia vládla do konca. Oveľa viac vecí nás spája ako rozdeľuje. Nikdy sme im nehovorili, koho majú odvolať,“ dodal Šipoš. Stanovisko SaS podľa poslankyne Anny Zemanovej sa však nezmenilo.

„Naďalej platí, že sme pripravený podpísať novú koaličnú zmluvu, ak súčasťou vlády nebude Igor Matovič. Igor Matovič je v konflikte s každým a nesmieme traumatizovať spoločnosť. Je tam len jeden element, a to Igor Matovič. Chceme byť súčasťou vlády Eduarda Hegera, ale bez Igora Matoviča, inak naši ministri odchádzajú z vlády,“ povedala Anna Zemanová.

Téma prorodinného balíka

Počas diskusie sa venovali aj prorodinnému balíku a pomoci občanom, učiteľom a zdravotníkom. Podľa Zemanovej je 500-eurová pomoc len jednorázovou pomocou a nepredstavuje systémovú pomoc.

„Navrhujeme, aby opatrenia boli pre všetky skupiny obyvateľstva systémové. Päťsto eur pre zdravotníkov je pomoc, je to správne, pomôže to, ale je potrebné systémové nastavenie platov. So zvyšovaním platov to nemá nič,“ uviedla Zemanová.

Špeciálna konferencia Matoviča

Michal Šipoš sa domnieva, že ak by strana SaS súhlasila so zvýšením dane za hazard a alkohol, konkrétne učitelia mohli mať o 10 percent zvýšené platy už od 1. júla. „Keby sme tu nemali vládnu krízu, ktorú spôsobila SaS, už by sme boli ďalej,“ povedal Šipoš.

V súvislosti s 500-eurovým príspevkom má byť podľa Šipoša budúci týždeň špeciálna tlačová konferencia ministra financií Igora Matoviča, v ktorej presne vysvetlí, odkiaľ zoberie financie na zaplatenie týchto príspevkov.