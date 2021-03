Odstúpením Kolíkovej sa zastavia všetky pozitívne navrhované zmeny, varuje mimovládka Via Iuris

Ak ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) odstúpi zo svojho postu, je zrejmé, že sa zastavia aj všetky pozitívne navrhované zmeny. To by znamenalo ujmu pre rezort spravodlivosti a pre ľudí, ktorému má tento rezort slúžiť. Uviedla to výkonná riaditeľka mimovládnej organizácia Via Iuris Katarína Batková, ktorá pre agentúru SITA zhodnotila prvý rok ministerky Kolíkovej vo funkcii.

Je najproduktívnejším ministrom

Podľa Via Iuris patrí Kolíková k najviditeľnejším a najproduktívnejším ministrom vlády Igora Matoviča (OĽaNO). „Od prvých dní je evidentné, že do funkcie ministerky prišla s jasnou predstavou zrealizovať zámery, ktoré sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády,“ skonštatovala Batková. Organizácia pozitívne vníma prijaté zmeny týkajúce sa spôsobu voľby a obsadzovania Súdnej rady SR, zmeny týkajúce sa obsadzovania postov na Ústavnom súde SR, ako aj zavedenie vekovej hranice u sudcov všeobecných súdov na 67 rokov.

Naopak kritická je Via Iuris k zavedeniu vekového cenzu v prípade sudcov Ústavného súdu SR, k možnosti odvolať nominantov súdnej rady bez dôvodu, ako aj k rozšíreniu kompetencií rady vo vzťahu k dohliadaniu vo veciach majetkových pomerov sudcov.

Skrátené legislatívne konanie sa stalo normou

„Sme presvedčení, že ak má túto kompetenciu súdna rada vykonávať riadne, potrebuje výrazne navýšiť svoje personálne kapacity. Ako problematické vnímame tiež to, že v ústave je explicitne zakotvený zákaz ústavného súdu preskúmavať súlad ústavného zákona s ústavou,“ doplnila Batková. Vo vzťahu k celej vláde Igora Matoviča vníma Via Iuris ako veľmi problematické, že skrátené legislatívne konanie „sa stalo prakticky normou počas uplynulého roka a týka sa to aj niektorých zákonov z oblasti spravodlivosti“.

Mimovládka vníma pozitívne aj začatie procesu reformy súdnej mapy a zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR. O výhodách či problematických častiach návrhu novej súdnej mapy je potrebné podľa Via Iuris viesť diskusiu. Ide napríklad o návrh na zrušenie odvolacích súdov v Bratislave alebo v Košiciach či zabezpečenie dostupnosti súdov pre ľudí zo sociálne slabšieho prostredia.

Zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva

„Nesúhlasíme s niektorými sudcami a inými právnikmi, ktorí hovoria o neprimeranom zásahu exekutívy a legislatívy do súdnictva, pretože definovanie rámca súdnictva je plne v kompetencii výkonnej a zákonodarnej moci,“ vysvetlila Batková. Dodala, že pre zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva v očiach verejnosti je dôležité, aby zmeny akceptovala väčšinou zainteresovaných aktérov, inak môže dôjsť k tomu, že dôsledkom nestotožnenia sa so zmenami môže byť až obmedzenie prístupu k spravodlivosti.

Kolíková už viackrát deklarovala, že je pripravená odísť zo svojej funkcie, ak neodstúpi predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). V nedeľu 21. marca hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti oznámilo, že Matovič odíde, ak spolu s ním odstúpia aj viacerí členovia vlády, vrátane Kolíkovej.