Odstúpil námestník riaditeľa FBI McCabe, ktorý čelil Trumpovej kritike

WASHINGTON 29. januára (WebNoviny.sk) – Námestník riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Andrew McCabe, ktorý čelil kritike zo strany prezidenta Donalda Trumpa, odstúpil v pondelok zo svojej funkcie. Jeho rezignácia prišla týždeň po zverejnení správ o tom, že si to praje prezident Trump.

McCabe mal pritom už v marci odísť do oficiálneho dôchodku. V máji sa stal dočasne výkonným riaditeľom FBI po tom, čo Trump odolal jeho predchádzajúceho šéfa Jamesa Comeyho. Obaja boli zapojení do stále prebiehajúceho vyšetrovania údajných zásahov Ruska do predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016.