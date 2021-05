Odsúdeného poslanca Európskeho parlamentu vydali do Grécka, bol súčasťou zločineckej organizácie

Brusel vydal gréckeho poslanca Európskeho parlamentu (EP) Ioannisa Lagosa do jeho rodnej krajiny, kde ho odsúdili na 13 rokov za mrežami. Krajne pravicový politik bol prvú noc v izolácii vo väznici Domokos a v nedeľu ho umiestnili do bežnej cely. Jeho žiadosť o prevezenie do väzenia v Aténach úrady zamietli.

Politik žil v Bruseli od októbra. Jeho a ďalších 17 poslancov gréckeho parlamentu zo strany Zlatý úsvit vtedy uznali vinnými z vedenia zločineckej organizácie alebo členstva v nej. Lagosa vzali do väzby minulý mesiac po tom, ako ho EP zbavil poslaneckej imunity a umožnil tak jeho vydanie do Grécka na základe európskeho zatykača.

Strana Zlatý úsvit bola založená v 80. rokoch ako neonacistická organizácia. Počas finančnej krízy v krajine získavala na popularite a v rokoch 2012 – 2019 mala dokonca svoje zastúpenie v parlamente. Lagos bol členom EP od roku 2019.

Päťročný súdny proces v Aténach odštartovali po vražde rappera a ľavicového aktivistu Pavlosa Fyssasa v roku 2013. Muža dobodal na smrť podporovateľ Zlatého úsvitu.

Zvyšní usvedčení členovia strany sú už za mrežami okrem jedného, ktorý je oficiálne na úteku.