Odsúdení by mohli dostať viac voľnosti, navrhuje to novela zákona o výkone väzby

Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) pripravuje novelu zákona o výkone väzby, ktorá by mala priniesť humánnejšie podmienky pre osoby vo výkone väzby. MS SR o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslal hovorca rezortu Peter Bubla. Podľa súčasnej právnej úpravy má obvinený právo telefonovať dvakrát mesačne najmenej 20 minút.

Po vstupe novely do platnosti by malo byť telefonovanie obvineným umožnené štyrikrát do mesiaca na najmenej 30 minút. Toto právo by orgány činné v trestnom konaní (OČTK) obmedzili iba vo výnimočných prípadoch, obvinení v kolúznej väzbe by po prijatí novely zákona mali možnosť telefonovať s blízkymi osobami.

Zmena sa dotkne aj návštev

Zmeny majú nastať aj v prípade prijímania návštev. V súčasnosti majú obvinení právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín.

Po novom MS SR navrhuje rozšíriť možnosti kontaktu obvinených s maloletými deťmi o jednu hodinu formou videonávštevy a súčasne nárok na dvojhodinovú návštevu by bolo možné rozdeliť na jednu hodinu kontaktnej návštevy a jednu hodinu videonávštevy.

Právo obmedziť návštevy pri kolúznej väzbe by OČTK mali iba v prípade, že blízka osoba je stíhaná v tej istej trestnej veci alebo u obvineného už bola preukázaná koluzivita.

Individuálne umiestnenie možno prerušiť

V súčasnosti pri umiestnení obvineného do samostatnej cely preveruje riaditeľ ústavu raz za mesiac, či dôvody na umiestnenie do samostatnej cely stále trvajú.

Po novom by individuálne umiestnenie bolo na nevyhnutný čas prerušené v prípade, ak väzenský lekár zistí vážne ohrozenie zdravia obvineného, pričom najvýznamnejším indikátorom ujmy, ktorú môže takéto umiestnenie spôsobiť, je podstatne vyššia miera rizika samovražedného konania.

Prechádzky by bolo možné predĺžiť

Zmeniť by sa malo aj informovanie o vážnom ochorení alebo úraze obvineného. Zákon MS SR dopĺňa o nové ustanovenie, podľa ktorého

„o vážnom ochorení alebo úraze obvineného informuje ústav na žiadosť obvineného obhajcu alebo inú osobu, ktorú obvinený určí, alebo aj bez takejto žiadosti, ak zdravotný stav obvineného neumožňuje jeho komunikáciu s okolím“.

Novela počíta aj so zmenou podmienok v prípade prechádzok. Teraz majú obvinení právo na hodinovú prechádzku denne v určenom otvorenom priestore. Po novom by riaditeľ ústavu mohol prechádzky predĺžiť, napríklad ako kompenzáciu pri znížení minimálnej ubytovacej plochy pripadajúcej na jednu väznenú osobu pod zákonom určenú hranicu.