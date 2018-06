Odsúdený Brtva z kauzy skrachovaných nebankoviek už nechce ísť do väzenia

TRNAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Právoplatne odsúdený Dávid Brtva z kauzy skrachovaných nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia požiadal o prepustenie na slobodu.

Okresný súd v Trnave vo štvrtok o jeho žiadosti nemohol rozhodnúť, pretože nemal k dispozícii právoplatné uznesenie o započítaní doterajších väzieb a trestov odsúdeného. Rozhodovať bude preto až v júli.

Brtva je momentálne na slobode, osobne prišiel aj na dnešné verejné zasadnutie. Informácie o tom, že sa vyhýba výkonu trestu odňatia slobody, odmietol.

„Vzhľadom na to, že bezprostredne po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR bola okamžite podaná žiadosť o podmienečné prepustenie, ako aj žiadosť o odklad výkonu trestu, tak je potrebné, aby bolo najskôr rozhodnuté o týchto žiadostiach. Z tohto dôvodu Najvyšší súd SR zrušil príkaz na zatknutie môjho klienta,“ vysvetlil advokát Miloš Maďar.

Písomne komunikoval s políciou

Dávid Brtva podľa neho spĺňa všetky podmienky na to, aby mohol byť podmienečne prepustený z výkonu trestu. Keďže je reálne na slobode, v jeho prípade by to znamenalo, že by si nemusel odsedieť zvyšok z deväťročného trestu.

Brtva má za sebou už viac ako dve tretiny uloženého trestu, má dobré hodnotenie z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, ako aj priaznivú resocializačnú prognózu. Najvyšší súd SR potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu z roku 2015 v tejto kauze 28. marca tohto roku.

„Ani som sa neskrýval, ani som nebol na úteku, naopak, naopak, písomne som komunikoval s políciou, komunikoval som so súdmi, informoval som sa, či ma zháňajú. Z ministerstva vnútra mi odpísali, že nie,“ povedal agentúre SITA Brtva.

Výpovede Fruniho a Šebeščáka

V kauze skrachovaných nebankových spoločností súd odsúdil Dávida Brtvu na deväť rokov, Patrika Pachingera na sedem rokov a Jozefa M. na deväť rokov väzenia. V jeho prípade rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Podľa rozsudku Jozef M., Dávid Brtva a Patrik Pachinger vytváraním falošných pohľadávok voči nebankovým spoločnostiam v období medzi septembrom 2001 a februárom 2002 spôsobili týmto inštitúciám škodu 448 miliónov vtedajších slovenských korún. Zo zatvorených pobočiek nebankových spoločností sa obohatili o 53 miliónov korún.

Činnosť trojice podľa obžaloby riadil Jozef M., ktorý „zadával úlohy a zabezpečoval prostriedky“. Vtedajší majitelia spoločností Dávid Brtva a Patrik Pachinger zase falšovali potrebné dokumenty. K usvedčeniu Jozefa M., Dávida Brtvu a Patrika Pachingera dopomohli aj svedecké výpovede, vrátane výpovedí odsúdených Vladimíra Fruniho a Mariána Šebeščáka.