Odsúdený exsiskár Beňa na súde neuspel, žiadosť o obnovu konania mu bola zamietnutá

Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Miroslav Mazúch v stredu zamietol žiadosť o povolenie obnovy konania bývalého námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu.

Stotožnil sa tak s postojom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, podľa ktorého neboli na povolenie obnovy konania splnené zákonné podmienky.

Vinný z prijímania úplatku

Súd v prípade Beňu v máji 2021 schválil dohodu o vine a treste. Obvineného uznal za vinného zo zločinu prijímania úplatku a z dvoch prečinov ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Za to mu uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov s podmienečným odkladom so skúšobnou dobou na päť rokov a probačným dohľadom.

Beňa mal zaplatiť aj peňažný trest vo výške 14-tisíc eur s náhradným trestom odňatia slobody vo výmere osem mesiacov. Proti verdiktu sa nebolo možné odvolať.

Spolupáchateľom zmiernili tresty

Bývalého námestníka riaditeľa SIS obvinili ešte koncom roka 2020 v rámci policajnej akcie Judáš. Dôvodom, prečo napriek dohode o vine a treste žiadal obnovu konania, je verdikt Najvyššieho súdu SR (NS SR) v kauze úplatku, ktorý príslušníci bezpečnostných zložiek žiadali od podnikateľa Dušana Bočkaya.

NS SR totiž v marci tohto roku zmiernil tresty, ktoré ŠTS minulý rok uložil bývalému šéfovi kontrarozviedky SIS Petrovi Gašparovičovi a bývalému policajtovi Ladislavovi Vičanovi. Dvojica bola pôvodne odsúdená za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku, Najvyšší súd však daný verdikt zrušil a skutok prekvalifikoval na prečin nepriamej korupcie.

Gašparovič si tak vo väzení mal odsedieť trest 22 mesiacov a Vičan 20 mesiacov. Pôvodne však Gašparovičovi ŠTS v danej veci uložil trest 11 rokov väzenia a Vičanovi trest desať rokov väzenia.

Podmienky neboli splnené

V danej kauze figuroval aj Beňa, pričom súčasťou jeho dohody o vine a treste bol uvedený zločin prijímania úplatku. V prípade Gašparoviča a Vičana potom vypovedal ako svedok. Právny zástupca odsúdeného Peter Kubina v tejto súvislosti argumentoval, že v právnom štáte nemôžu súdy ten istý skutok posúdiť odlišne.

„On sa priznal ku skutku, na tom sa nič nemení, ale nie k právnej kvalifikácii,“ skonštatoval Kubina. Zároveň povedal, že v prípade uzatvárania dohody o vine a treste sa nevykonáva rozsiahle dokazovanie, v priebehu procesu s Gašparovičom a Vičanom však vyplynuli nové skutočnosti, ktoré viedli k prekvalifikovaniu skutku. Preto navrhoval vec vrátiť do prípravného konania a v rámci neho uzavrieť novú dohodu o vine a treste. Prokurátor Peter Kysel, naopak, argumentoval, že pre povolenie obnovy konania neboli splnené podmienky.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.