Na budúci týždeň naplánovaný odvetný zápas osemfinále futbalovej Ligy majstrov medzi Manchestrom City a Realom Madrid odložili po tom, ako španielsky klub umiestnil svojich hráčov do karantény, keďže jeden z hráčov basketbalového mužstva Realu sa nakazil koronavírusom. Podľa informácií La Sexta by to mal byť Američan Trey Thompkins. Náhradný termín konania zápasu zatiaľ nie je známy.