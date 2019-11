Odvolací súd potvrdil rozhodnutie o pozastavení funkcie sudcu Sklenku, ten si mal písať s Marianom K.

Sudca Vladimír Sklenka, ktorý si údajne vymenil tisícky správ s Marianom K., nebude v najbližšom čase pôsobiť v talári. Podľa hovorkyne Súdnej rady SR Veroniky Müller o tom v stredu podvečer rozhodol odvolací senát, ktorý potvrdil verdikt disciplinárneho senátu z konca októbra tohto roka.

Ten mu dočasne pozastavil výkon funkcie. Návrh na neho podala predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková. Dôvodom bolo narušenie sudcovskej integrity. Sudca podľa nej totiž dostal viacero príležitostí, aby vysvetlil podozrenia, ktoré vyplynuli z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., no nevysvetlil ich.

Dôveryhodnosť justície

Odvolací senát by mohol v dohľadnom čase rozhodovať aj o odvolaní bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej.

„Disciplinárny návrh bol postavený na nekonaní daného sudcu. Po úkonoch orgánov činných v trestnom konaní, ako aj následnej medializácii mal tento sudca primeraný priestor na to, aby sa vyjadril k celej situácii. Dostatočným spôsobom však nevysvetlil pochybnosti ohľadom jeho sudcovskej integrity, čiže splnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti. To aj napriek tomu, že na to mal dostatok času, ako i príležitostí. Tak závažným spôsobom narúša dôveryhodnosť justície,“ priblížila opäť dôvody svojho podnetu šéfka súdnej rady Praženková.

Disciplinárne návrhy

Rozsiahle podozrenia v justícii rieši aj polícia, ktorá zriadila špecializovaný vyšetrovací tím s názvom Hmla. Medzičasom sa niektorí sudcovia vzdali svojho mandátu dobrovoľne, zo súdnictva odišla napríklad Miriam Repáková.

Výkon si pozastavil aj v súčasnosti bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner. Súdna rada okrem podávania disciplinárnych návrhov rieši aj majetkové pomery dotknutých sudcov, kde sa tiež ukázali veľké nezrovnalosti. Výstup z vyšetrovania by mohol byť známy ešte pred koncom kalendárneho roka.