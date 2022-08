Odvolanie Matoviča by bolo podľa Hegera populárne, ale situáciu by to nevyriešilo

Odvolanie Matoviča by bolo populárne, ale situáciu by to nevyriešilo. Vo vláde nie je problém, je schopná zhodnúť sa. Problémom sú ale koaličné rady a riešením tohto problému by mohla byť neúčasť Richarda Sulíka (SaS) a Igora Matoviča (OĽaNO) na nich.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to povedal v relácii Ta3 V politike. So stranou Za ľudí a hnutím Sme rodina sa zhodli, že SaS by mala odstúpiť od svojho ultimáta. Sulík podľa predsedu vlády sám nevie, aký by bol výsledok Matovičovho odchodu.

Rokovania koaličnej rady by sa podľa Hegera mali zredukovať len na predsedov strán. Matovič aj Sulík sú však obaja predsedami svojich strán a mali by teda poveriť zástupcov, ktorí by sa rád zúčastňovali namiesto nich. Riešenie vidí premiér aj v sankciách, ktoré navrhol v rámci piatich bodov, ktoré navrhol na riešenie koaličnej krízy. Pomôcť by mohla aj výmena štátnych tajomníkov, aby rezorty hospodárstva a financií viac videli jeden do druhého.

Heger tvrdí, že rokovania idú podľa očakávaní. Koaliční partneri si vydiskutovali argumenty, s ktorými SaS prišla, čiže zlý stav štátnych financií a nemožnosť vetovať rodinný balíček zo strany SaS. Argumenty podľa premiéra neboli pravdivé.