Odvolať ministra Plavčana nestačí. Remišová s Gröhlingom posielajú Ficovi a Bugárovi výzvu

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Odvolať ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS) nestačí, koalícia by mala prestať zrádzať Slovensko.

Myslia si to podpredsedníčka výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) a poslanec NR SR Branislav Gröhling, ktorí to uvádzajú v tlačovej správe. Tú gentúre SITA poskytol hovorca hnutia OĽaNO-NOVA Dano Mitas.

Odvolať ministra Plavčana nestačí

„Máme zozbierané podpisy na mimoriadnu schôdzu k nášmu návrhu na odvolanie ministra školstva Petra Plavčana. No odvolať ministra Plavčana nestačí. Je úplne jedno, či rezort školstva bude riadiť pán Plavčan, alebo iná bábka v rukách Andreja Danka,“ vyhlásila Veronika Remišová.

„Ako dve najsilnejšie opozičné strany vyzývame Bélu Bugára a Roberta Fica, aby nedopustili takéto poškodzovanie záujmov Slovenska. Po škandále s rozdeľovaním 600-miliónov eur na vedu a výskum nemôžu na ministerstve školstva ostať ľudia zo SNS. Ak sa po našom tlaku Robert Fico zmôže len na to, aby odvolal ministra Plavčana a Andrej Danko aj po dnešnej koaličnej rade zostane zodpovedný za ministerstvo školstva, tak Béla Bugár a Robert Fico zradili Slovensko,“ dodala Remišová.

Peniaze určené na rozvoj Slovenska

Gröhling povedal, že už včera bolo neskoro rázne konať na ministerstve školstva a vyvodiť zodpovednosť. „Na eurofondy prispievame aj my, to znamená, že táto vláda okráda každého jedného občana, ale aj budúcnosť tejto krajiny. Peniaze na vedu a výskum sú totiž peniaze, ktoré sú určené do intelektuálneho potenciálu Slovenska, na jeho rozvoj, na zlepšenie kvality života dnešných i budúcich generácií. Je nehorázne, ak ani po tejto kauze nebude vyvodená žiadna politická zodpovednosť,“ uzavrel Gröhling.