Ofenzívne útoky militantov na mesto Ghazní v Afganistane majú už stovky mŕtvych

KÁBUL 13. augusta (WebNoviny.sk) – Boje o východoafganské mesto Ghazní pripravili počas uplynulých štyroch dní o život už približne sto policajtov a vojakov, ako aj najmenej 20 civilistov.

Na pondelkovej tlačovej konferencii v Kábule to oznámil minister obrany Tarík Šáh Bahramí. Podľa jeho slov tieto čísla nie sú definitívne a môžu sa ešte zmeniť.

Militanti spustili masívnu ofenzívu proti mestu na východe Afganistanu minulý týždeň v piatok. Minister povedal, že počas bojov zomrelo aj 194 povstalcov vrátane 12 veliteľov. Medzi mŕtvymi sú Pakistanci, Čečenci i zahraniční arabskí bojovníci.

Do mesta tiež podľa ministra vyslali tisíc dodatočných vojakov s cieľom zabrániť, aby padlo do rúk militantov. Získanie Ghazní by pre Taliban znamenalo dôležité víťazstvo. Preťalo by sa totiž kľúčové spojenie Kábulu s južnými provinciami, ktoré sú tradičnými baštami militantného hnutia.

Strategicky významné Ghazní s 270-tisíc obyvateľmi je hlavným mestom rovnomennej provincie. Leží približne 120 kilometrov južne od Kábulu, na ceste spájajúcej afganskú metropolu s druhým najväčším mestom Kandahár.