Oficiálne stanovisko Petra Sagana k incidentu s Markom Cavendishom

VITTEL 5. júla (WebNoviny.sk) – Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe oficiálne protestuje voči vylúčeniu Petra Sagana z Tour de France.

Dvojnásobný majster sveta odmieta oficiálne komuniké vedenia pretekov a UCI, že on bol príčinou pádu Marka Cavendisha v záverečných 200 m utorkovej 4. etapy pred cieľom vo Vitteli. “Peter iba nasadil k šprintu vo svojej dráhe a nemohol vidieť Cavendisha po pravej strane,” informuje Bora-Hansgrohe na svojom oficiálnom webe.

Tím požiadal o nápravu výsledku Petra Sagana vo 4. etape. Bora-Hansgrohe na stredajšie predpoludnie zvolá tlačovú konferenciu k celému prípadu.

Šanca na úspech protestu je malá

Podľa webu Cyclingnews je šanca na úspech protestu veľmi malá, keďže rozhodnutie komisárov UCI je prakticky nezvratné. “Proti verdiktu komisie rozhodcov ohľadom pretekárskeho incidentu nie je možné sa odvolať, pokiaľ je tento krok ´odmenený´ aj pokutou minimálne vo výške 200 švajčiarskych frankov,” píše sa v pravidlách UCI.

“Počas šprintu som nevedel o tom, že Mark Cavendish bol za mnou. Prišiel z pravej strany a ja som sa snažil ísť za Kristoffovým kolesom. Mark sa objavil veľmi rýchlo a ja som nemal šancu zareagovať a uhnúť doľava. Narazil do mňa a potom do bariér. Keď som sa už v cieli dozvedel o tom, že Mark spadol, šiel som za ním, aby som zistil, ako sa má. Sme priatelia a kolegovia v pelotóne a takéto pády nikdy nie sú pekné. Dúfam, že Mark sa čoskoro zotaví,” uvádza sa v oficiálnom stanovisku Petra Sagana na webe jeho tímu.

Nepokračuje ani Cavendish

Rozhodcovská komisia Tour de France v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii vo Vitteli krátko pred 19.00 h informovala o vylúčení Petra Sagana z TdF 2017.

Dvojnásobný majster sveta pôvodne skončil v utorok druhý za Francúzom Arnaudom Démarom, ale neskôr mu udelili 30-sekundovú penalizáciu a odpočítali dokopy 80 bodov zo súťaže o zelený dres. Potom však vedenie pretekov dôkladnejšie zanalyzovalo videozáznam z finišu a rozhodlo o predčasnom konci 27-ročného lídra tímu Bora-Hansgrohe.

Na Tour de France nebude pokračovať ani Mark Cavendish. Víťaz 30 etáp a bodovacej súťaže z roku 2011 na tomto podujatí má podľa vedenia jeho tímu Dimension Data zlomenú lopatku.

“Rozhodli sme sa diskvalifikovať Petra Sagana z Tour de France 2017 po divokom šprinte vo Vitteli. Sagan ohrozil viacerých jazdcov, Mark Cavendish aj niekoľkí ďalší na to doplatili pádom v posledných metroch pred cieľom. Pri našom rozhodovaní sme využili pravidlo UCI 12.104 o nečistom či neregulárnom šprinte. V takom prípade môžu komisári pozmeniť pôvodné rozhodnutie o sankcii pre pretekára a pristúpiť k najvyššiemu trestu – vylúčiť ho z pretekov,” uvádza sa vo vyhlásení šéfkomisára UCI na Tour de France Philippa Mariëna na webe Cyclingnews.

Sagan mal šancu na šiesty zelený dres

Mariën na otázku belgického portálu Sporza, či sa nedalo v prípade Petra Sagana postupovať inak, odpovedal:

“Urobil veľkú chybu. Dlho sme o tom diskutovali a dospeli sme k záveru, že v prípade takýchto obzvlášť závažných prípadov musíme postupovať nekompromisne. Napriek tomu to nebolo ľahké rozhodnutie. Vedeli sme, koho meno bolo v hre. Toto však nie je o konkrétnom človeku či osobe, ale o tom, čo urobil.”

Peter Sagan šiel na Tour de France 2017 s cieľom získať po šiesty raz v rade zelený dres určený pre víťaza bodovacej súťaže. Ak by sa mu to podarilo, vyrovnal by sa historickému lídrovi Nemcovi Erikovi Zabelovi. Pred “osudným” utorkom mal na konte jeden etapový triumf.

Dosiahol ho v pondelok v Longwy v náročnom dojazde po 1,6 km dlhom stúpaní Côte des Religieuses s priemerným sklonom 5,8 %. Bolo to pre neho ôsme víťazstvo a 35. pódiové umiestnenie na “Starej dáme” v kariére. Jediným Slovákom v pelotóne TdF zostal Petrov starší brat Juraj Sagan, ktorému po štyroch etapách patrí 188. miesto s mankom 18:01 min na lídra Gerainta Thomasa.