Ohlasy osobností na vylúčenie Petra Sagana z Tour de France 2017

BRATISLAVA 5. júla (WebNoviny.sk) – Ohlasy osobností cyklistického sveta na vylúčenie slovenského reprezentanta Petra Sagana z Tour de France 2017 (zdroj: twitter, cyclingtips.com, velonews.com, cyclingnews.com).

Caley Fretz, redaktor portálu VeloNews: “Zostáva nejasné, kto spôsobil pád Marka Cavendisha, práve preto je diskvalifikácia Petra Sagana absurdnou. Rozhodcovská jury vo svojom stanovisku cituje pravidlo UCI, ktoré jej umožňuje pozmeniť pôvodné rozhodnutie o sankcii pretekára v súvislosti s ohrozením viacerých jazdcov na úplnú diskvalifikáciu v obzvlášť závažnom prípade. Položme si však otázku: naplnil tento prípad podstatu mimoriadnej závažnosti? Takéto označenie predpokladá určitú úroveň úmyslu a agresie. Priradenie motívu založeného výlučne na akcii je vždy zradné a ešte viac v rýchlosti 70 kilometrov za hodinu.”

Robbie McEwen, austrálsky víťaz bodovacej súťaže na TdF 2002, 2004 a 2005: “Nesúhlasím s tým, ako rozhodla komisia v súvislosti so Saganom. Trest v etape áno, ale nie vylúčenie z Tour.”

Baden Cooke, austrálsky víťaz bodovacej súťaže na TdF 2003: “Poslať Sagana domov je zlé rozhodnutie. Bolo to neúmyselné z jeho strany. Lakte sa často používajú v prípade, aby ste zabránili vlastnému pádu.”

Alessandro Petacchi, taliansky niekdajší skvelý špurtér na margo reakcií McEwena a Cooka: “Súhlasím s vami.”

Neal Rogers, redaktor špecializovaného webu CyclingTips: “Sagan má veľmi dobrú reputáciu v pelotóne. Pokiaľ ide o športového ducha, je to férový pretekár, ktorý si drží svoju dráhu v šprinte.”

Jens Voigt, nemecký víťaz troch etáp TdF: “Doprajte si čas a pozrite si celý dojazd spomalene. Potom zabudnite na Petra a Cava. Zamerajte sa na Démara. On prvý zmenil svoju trajektóriu pohybu. Ak chceme trestať niekoho, najprv by sme to mali zvážiť. Démarov pohyb takmer spôsobil pád Bouhanniho. Ten sa snažil zachrániť a pohol sa smerom k Saganovi. Podľa môjho názoru je diskvalifikácia prehnaná. Mínus 80 bodov v súťaží o zelený dres? Okej, rovnako časová penalizácia v etape, ale nič viac nebolo treba.”

Rolf Aldag, tímový manažér zoskupenia Marka Cavendisha Dimension Data: “O incidente: pády sa stávajú, je to súčasť cyklistiky. Koho to bola chyba? Petrova? Cavova? Oboch? Pravdepodobne na tom participujú všetci zúčastnení, a to znamená nielen Petra a Marka. To, čo však nemôžem pochopiť, je Petrov vystrčený lakeť. Peter je zaslúžene majster sveta a musí byť športový vzor. Chceme takéto nehody vidieť častejšie, chceme ich vidieť v pretekoch mládežníkov alebo detí? Nemyslím si to, no ako im vysvetlíme, že toto nie je cesta, ak to robia najlepší jazdci na svete? Preto si myslím, že musia byť vyvodené dôsledky. Je to však strata pre všetkých. Je to zlé pre Petra, pre Marka, pre Tour aj cyklistiku.”

André Greipel, popredný nemecký špurtér a účastník TdF 2017: “Niekedy by som si mal najskôr pozrieť zábery a až potom rozprávať. Ospravedlňujem sa Petrovi Saganovi; myslím si, že verdikt rozhodcu je príliš tvrdý.”

Phil Gaimon, americký niekdajší cyklista: “Cyklistika vyhodí chlapca, ktorého tento šport potrebuje najviac.”

Michael Rasmussen, dánsky niekdajší cyklista: “UCI potrebuje urýchliť mnoho vecí, no toto medzi ne nepatrí. Kto sa hrá s ohňom, riskuje, že sa popáli.”

Michael Rodgers, austrálsky niekdajší cyklista: “Verím, že UCI prehodnotí svoje rozhodnutie o diskvalifikácii Petra Sagana z Tour de France. Osobne som presvedčený, že išlo o prirýchle rozhodnutie jury. Áno, mal byť odsunutý na posledné miesto, nie však poslaný domov.”