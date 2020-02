Ohrozí koronavírus letnú olympiádu v Tokiu? Je tu otáznik, odkazuje virológ

Nebezpečný a rýchlo sa šíriaci koronavírus už ovplyvnil viacero športových podujatí nielen v Číne a teoreticky môže ohroziť aj blížiace sa olympijské hry v japonskom Tokiu (24. júla – 9. augusta 2020).

Ak by mala športová udalosť roka odštartovať už zajtra, podľa uznávaného virológa Hitošiho Ošitaniho by to bolo problematické: „Musíme nájsť čo najlepšiu cestu k tomu, aby sme mali bezpečnú olympiádu. Momentálne nemáme efektívnu stratégiu v boji proti vírusu a ak by sa mala olympiáda konať teraz, bolo by to ťažké. Na konci júla však môžeme byť v inej situácii.“

Počet obetí koronavírusu presiahol v Číne dvojtisícovú hranicu. Na celom svete je momentálne nakazených viac ako 75-tisíc ľudí.

Situáciu pozorne monitorujú

Šíriaca sa nákaza narušila život najmä obyvateľom Wu-chanu aj ďalších veľkých čínskych miest. Problémy hlásia taktiež dopravcovia a vírus mal dopad aj na šport. Organizačný výbor OH v Tokiu preto spoločne s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) pozorne monitorujú situáciu a dodržiavajú odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

„Neviem, aká bude situácia v Japonsku na konci júla, ale nepredpokladám, že by v krajine v tomto období došlo k vypuknutiu epidémie. Či sa bude nákaza šíriť až do začiatku olympiády, závisí od samotného vírusu, ale aj od celospoločenského úsilia. Nikto v tejto chvíli nemôže predpovedať to, či dokážeme vírus zlikvidovať ešte pred začiatkom olympiády,“ pokračoval Ošitani.

Olympiády neboli iba počas vojen

Japonský odborník v minulosti spolupracoval s WHO pri riešení epidémie SARS pred necelými dvoma desaťročiami. Vzhľadom na svoje skúsenosti verí, že koronavírus neohrozí OH v Tokiu, ale stále hovorí aj o určitej neistote. „Je tu otáznik. Nie je veľký, ale zostáva tu,“ doplnil Ošitani.

V moderných dejinách od roku 1896 sa olympijské hry neuskutočnili iba v priebehu svetových vojen. V rokoch 1980 a 1984 bol športový sviatok ovplyvnený bojkotom niektorých krajín v rámci tzv. studenej vojny. Organizátori tokijskej olympiády veria, že sa do dejín nezapíšu negatívnym spôsobom.

V roku 1964 svoju úlohu v japonskej metropole zvládli.