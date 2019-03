Okno do dejín: Pripomíname si vznik Slovenského štátu, ktorý Slováci nechceli

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský štát vznikol 14.marca 1939 pod nátlakom nacistického Nemecka. Predchádzal tomu určitý vývoj, ktorý nám podrobne popísal Michal Schvarc z Historického ústavu SAV a SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov.

Dôležitá fáza nastala krátko po Mníchovskej dohode, keď sa v oslabenom Československu dostala k slovu Hlinková slovenská ľudová strana (HSĽS) a snažila sa dosiahnuť svoju dlhodobú požiadavku – autonómiu Slovenska, k čomu aj došlo 6. októbra 1938. „To HSĽS otvorilo cestu k moci a sama sa menovala za jedinú a skutočnú reprezentantku slovenského národa. Čo však nebola pravda, pretože HSĽS v medzivojnovom období nikdy nevolilo viac ako 30% ľudí, čo znamená traja z desiatich ľudí,“ hovorí Schvarc. Hlinkova strana bola od začiatku konzervatívna katolícka strana, ktorá síce fungovala v demokratických podmienkach Československa, ale už vtedy mala tendencie k autoritárstvu a konzervativizmu.

Pre vtedajšieho ministerského predsedu Jozefa Tisa z moderátneho, konzervatívneho krídla strany bola autonómia Slovenska splnením hlavného politického cieľa. Avšak menšia skupina radikálov okolo Vojtecha Tuku, ktorý sa vrátil z väzenia, sa domáhala úplného odtrhnutia od Prahy a vytvorenia samostatného štátu. A túto požiadavku sa snažila dosiahnuť s pomocou nacistického Nemecka.

ČESKOSLOVENSKO ROZDELIL HITLER

Podpísaním Mníchovskej dohody sa garanti existencie Československa vzdali svojich mocenských nárokov v strednej Európe a prenechali tento priestor nacistickému Nemecku a fašistickému Taliansku. Na základe jedného z dodatkov Mníchovskej dohody sa mali tiež vyriešiť územné nároky Maďarska voči Československu, ktoré sa po Viedenskej arbitráži muselo vzdať územia o rozlohe viac ako 10-tisíc km² s takmer 900-tisíc obyvateľmi.

HSĽS sa hneď po vyhlásení autonómie pustila do budovania autoritatívneho režimu a proces odbúravania demokratických výdobytkov prebehol len za niekoľko týždňov. Hitlerovým želaním bolo v krátkej dobe rozdeliť Československo tak, aby to vyzeralo ako rozpad vnútorných a nie vonkajších síl. Podporoval slovenský separatizmus a ako garant pokoja mohol do tohto vývoja zasahovať.

„Kľúčovou osobou vzniku Slovenského štátu teda neboli ani tak slovenskí ľudáci na čele s Tisom, ale skôr nemecká strana a Adolf Hitler, ktorý určoval dianie, čo sa málo vie na verejnosti,“ pokračuje Schvarc. „Nám sa pred 7 rokmi s rakúskym kolegom podarilo nájsť dokument, ktorý trochu viac poodhaľoval zákulisie vzniku Slovenského štátu a hovorí o tom, že malo dôjsť k puču 11. marca 1939 na čele s Tukom, na ktorého sa Nemci spoliehali,“ vysvetľuje. Avšak ústredná vláda na základe dôverných informácií pripravila bezpečnostno vojenský zásah, zosadila z funkcie ministerského predsedu J. Tisa, ktorého nahradil Karol Sidor, čo narušilo pôvodné plány Nemecka.

Hitler si zavolal Tisa a 13.marca mu predostrel požiadavky, pričom bez ich bleskového splnenia neručí za osud slovenského národa. Tiso aj pod tlakom fiktívnej informácie o zhromažďovaní sa maďarských vojsk na juhu Slovenska, požiadal vtedajšieho prezidenta Háchu o zvolanie Slovenského snemu, ktorý napokon 14. marca 1939 o 12:07 odsúhlasil samostatnosť. „Slovenský štát teda vznikol ako vedľajší produkt agresívnej politiky nacistického Nemecka,“ dodáva historik.

MALO SLOVENSKO MOŽNOSŤ ZACHOVAŤ SA INAK?

Táto úvaha je podľa Schvarca veľmi komplikovaná. Slovenskí politici vtedy uvažovali aj o iných možnostiach ako spriahnutím sa s Nemeckom, avšak kvôli nárokom na naše územie zo strany Maďarska i Poľska nenachádzali u susedov podporu. Čo mohli ľudáci urobiť inak je otázne, v tej chvíli sa však za spomínaných okolností rozhodli tak, ako sa rozhodli, napriek tomu, že to predstavovalo obrovské nebezpečenstvo. Keby totiž Hitler vyhral vojnu, časť Slovákov by ponemčil a väčšinu postupne zlikvidoval.

ČO SA V SÚČASNOSTI DEJE V MATICI SLOVENSKEJ?

Matica slovenská je už istú dobu kritizovaná pre pokusy o alternatívny výklad dejín. Čo sa to tam deje?

„Je to nacionalistický naratív, ktorý sa od toho kritického líši tým, že sa Matica snaží svoj výklad prezentovať ako úspešný národný príbeh. A v tomto stavia na piedestál prvú štátnosť Slovenska a pritom im neprekáža, že sa vtedajšia slovenská špička dosiahla štátnosť len vďaka tomu, že to náhodou pasovalo do plánov nacistického Nemecka. Odvolávajú sa na akési zavŕšenie tisícročných snáh Slovákov o vlastnú štátnosť a pri tejto interpretácii je úloha Nemecka zredukovaná na nevyhnutné minimum,“ vystvelil Schvarc.

KDE PRI MNOŽSTVE DEZINFORMÁCIÍ MÔŽE ČLOVEK NÁJSŤ SPOĽAHLIVÉ INFORMÁCIE?

Spoľahlivé informácie môžeme nájsť v množstve odbornej literatúry predovšetkým v oficiálnych knižniciach. Okrem rôznych pofidérnych zdrojov na internete je potrebné s kritickým odstupom čítať aj historickú spisbu z pred novembra 1989, hlavne z 50-tych a zo začiatku 60-tych rokov, ktorá je ovplyvnená oficiálnym výkladom dejín forsírovaným vtedajším komunistickým režimom. Podobne je to i v prípade literatúry vychádzajúcej v ľudáckom exile.

Na internete ponúka seriózny historický výklad napr. Fórum HistóriaE alebo Historický časopis.