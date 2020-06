Okolo Slovenska bude aj bez Petra Sagana svetovým podujatím, predstaví sa kvalita z World Tour

Až šesť tímov z elitnej kategórie World Tour zamieri tento rok v septembri na preteky Okolo Slovenska (16.- 19.9.). Aj keď avizovaná účasť megahviezdy Petra Sagana sa napokon vinou veľkých zmien v kalendári UCI spôsobených koronakrízou nepotvrdila (mal by byť v tom čase na Tour de France), Bora-Hansgrohe sa po roku opäť chystá na Slovensko aj s Jurajom Saganom či Erikom Baškom.

Šesťdesiaty štvrtý ročník pretekov Okolo Slovenska bude aj tento rok patriť do kategórie UCI 2.1. Na trase zo Žiliny, cez Banskú Bystricu, Žiar nad Hronom, Topoľčianky a Skalicu cyklisti absolvujú 661,1 kilometrov cez 125 miest a obcí a potrápia sa s 21 vrchárskymi a 10 rýchlostnými prémiami.

Premiéra nemeckého Sunwebu

„Napriek nabitému kalendáru, ktorý v jesenných mesiacoch bude praskať vo švíkoch, slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na 20 tímov aj so známymi jazdcami z najvyššej ligy. Účasť potvrdili tímy Deceuninck – Quick Step, Bora-Hansgrohe, Cofidis, CCC team a Israel Start-Up Naton. Premiéru na slovenských cestách budú mať jazdci nemeckého Sunwebu. Tento počet dopĺňa šesť profesionálnych kontinentálnych tímov, sedem kontinentálnych družstiev vrátane Dukly Banská Bystrica a tiež výber slovenskej reprezentácie,“ informujú organizátori na oficiálnom webe Slovenského zväzu cyklistiky.

Celkovo je profil pretekov viac zvlnený oproti minulému roku. Najdlhším kopcom v programe bude 22 kilometrové stúpanie na Zliechov, najdlhšou etapou bude druhá, zo Žiliny do Banskej Bystrice, ktorá atakuje hranicu 210 kilometrov. Po minuloročnej premiére s dvoma poletapami bude podobný scenár písať aj tohtoročná edícia Okolo Slovenska. Hneď na úvod sa pelotón vydá zbierať prvé horské prémie v etape na 107,5 km so štartom aj cieľom v Žiline. Trasa povedie nádherným prostredím Kysúc a Oravy. „Poobede osedlajú cyklisti časovkárske stroje a vydajú sa na boj proti chronometru. Sekundové rozdiely z prológov v minulosti veľakrát rozdali karty celkového poradia už na začiatku. Bude to vzdialenosťou len 7 kilometrov, ale na rovinatom teréne v okolí žilinského vodného diela môže do scenára zasiahnuť vietor,“ píše sa na webe cyklistikaszc.sk.

Viaceré zmeny oproti pôvodnému plánu

Predstavitelia pretekov Okolo Slovenska upozorňujú fanúšikov, že ako prevenciu voči šíreniu koronavírusu museli pristúpiť k viacerým zmenám oproti pôvodnému plánu. Jedným z obmedzení je zrušenie atraktívneho večerného predstavovania tímov pred štartom pretekov, či presun zázemia z centra Žiliny k vodnému dielu. Na druhej strane skúsení organizátori pripravili pre ľudí viacero sprievodných akcií v rámci jednotlivých etáp.

„Fanúšikovia sa môžu tešiť na zaujímavý program v cieľových mestách. Pripravené sú vystúpenia majstrov sveta v triale, či akrobatická jazda krasojazdkýň. Správnu atmosféru vytvorí koncert skupiny Hudba z Marsu. Na deti čaká tombola plná zaujímavých cien a stánky partnerov podujatia. Fanúšikovia popri trati i v cieli sa môžu tešiť na darčeky z reklamnej kolóny, ktorá pôjde v približne polhodinovom predstihu pred pelotónom,“ informovali organizátori Okolo Slovenska 2020.