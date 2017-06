Okolo Slovenska odštartujú atraktívnym prológom, na pretekoch sa predstaví aj Saganov bývalý kolega

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Viac ako 762 kilometrov z Levoče do Trnavy cez 134 miest a obcí čaká na účastníkov 60 + 1. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré sa v stredu 7. júna začnú takmer 4-kilometrovým prológom v historickom centre Levoče (16.30 h). Organizátorom podujatia, ktoré prvýkrát v histórii bude mať štatút etapových pretekov UCI 2.1, sa prihlásilo 150 cyklistov z 25 tímov a 28 krajín.

Obhajca Finetto chýba, jednotku bude mať Tybor

Prevahu budú mať Slováci, Česi a Taliani (v pelotóne po 13 jazdcov).

O jedného cyklistu menej budú mať Rusi, deväť zástupcov príde iba druhýkrát v histórii ´Okolo´ z Kolumbie, sedem športovcov bude obhajovať farby Maďarska, ktoré spolu so Slovenskom, Českom a Ruskom prihlásilo na tohoročnú edíciu prestížnych pretekov reprezentačné výbery.

Okrem nich sa o kvalitný športový zážitok budú od stredy do nedele starať jazdci z piatich prokontinentálnych tímov (PCT), 16 kontinentálnych zoskupení (CT) 4 národných reprezentácií (NT). Medzi nimi bude aj jediné profesionálne slovenské družstvo UCI – Dukla Banská Bystrica. Jej pretekár a účastník OH 2016 v Riu de Janeiro Patrik Tybor bude v dňoch 7. a 11. júna po slovenských cestách jazdiť so štartovným číslom jeden.

Organizátori mu ho pridelili preto, lebo obhajca lanského prvenstva Talian Mauro Finetto z tímu Unieuro Williar tentoraz v pelotóne absentuje. Dvadsaťdeväťročný Tybor absolvuje vrcholné domáce preteky už po dvanásty raz, vlani obsadil 12. miesto, predvlani bol celkovo deviaty.

“Jasné, že by som chcel bojovať o čo najlepšie umiestnenie celkovo, ale nie je to len o mne. Ak bude mať šancu niekto iný z Duklákov, pomôžem mu. Aktivita je základom. Pre nás je v takýchto pretekoch strašne náročné to, že každý únik môže byť rozhodujúci. Strašne veľa pretekárov to skúša a chcú byť oni tými lídrami, keď im vyjdú prvé etapy. Stačí, keď si párkrát vyberieš zlú skupinu, po dobehnutí máš toho dosť a potom odíde skupina, ktorá príde do cieľa. Veľa je o šťastí,” charakterizoval preteky Okolo Slovenska Patrik Tybor na webe cycling-info.sk.

Silná zostava CCC Sprandi Polkowice

Silnú zostavu podľa mien posiela do pretekov poľský prokontinentálny tím CCC Sprandi Polkowice na čele s dvoma účastníkmi nedávneho Giro d´Italia Poliakom Marcinom Bialoblockým a Slovincom Janom Tratnikom. Práve Tratnik by mohol byť jedným z favoritov úvodného prológu v Levoči, keďže na Gire v záverečnej časovke do Milána obsadil 9. miesto.

V celkovo hodnotení tam skončil stošiesty. Zaujímavám menom na sledovanie bude aj Rus Nikolaj Trusov z prokontinentálneho tímu Gazprom RusVelo. Trusov bol ešte pred rokom kolegom Petra Sagana v tíme Tinkoff. Dávnejšie absolvoval všetky tri podujatia Grand Tour a v zbierke úspechov má aj 3. miesto z etapy na Giro d´Italia v roku 2008.

Celkový víťaz na Okolo Slovenska bude známy v nedeľu 11. júna v historickom centre Trnavy. Kým sa tak stane, pelotón si zmeria sily na 14 vrchárskych a 12 rýchlostných prémiách. V hre bude 738 bodov do rebríčka UCI a tiež finančné odmeny v celkovej sume 30 455 eur. Celkový víťaz získa prémiu 3000 eur, víťaz každej etapy sa môže tešiť na 1300 eur.

Kúpeľné centrá nahradili kráľovské mestá

Minulý rok nosnou témou Okolo Slovenska bolo turné po slovenských kúpeľných mestách, tento rok sa organizátori rozhodli spropagovať mestá, ktoré sa v minulosti hrdili štatútom kráľovského mesta.

“Aj takto chceme vo svete zviditeľniť bohatú históriu nie iba Levoče, Banskej Bystrice, Nitry a Trnavy, ktoré sú hostiteľmi 60 + 1. ročníka Okolo Slovenska, ale aj Banskej Štiavnice či Zvolena. Pelotón pôjde aj cez Žiar nad Hronom, ktorý bude tento rok dejiskom spoločného slovenského a českého šampionátu v cestnej cyklistike,“ povedal na margo chystaných pretekov prezident SZC a ich generálny riaditeľ Peter Privara.

Prvého muža slovenskej cyklistiky potešilo aj to, že záštitu nad podujatím prevzal prezident SOV Anton Siekel. Je to prvý raz v bohatej histórii ´Okolo´, keď patronát nad nimi má športová inštitúcia.

“Cestná cyklistika je na Slovensku veľmi populárna. A nie iba preto, že máme v nej dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana, ktorého úspechy nás veľmi tešia. Cyklistika je šport, ktorému sa môže vo voľnom čase venovať celá rodina. Rodičia môžu k nej viesť osobným príkladom aj deti. V Slovenskom olympijskom výbore chceme priviesť do športu oveľa viac detí. Cyklistika je ideálny šport pre celé rodiny. Preto sme sa rozhodli podporiť podujatie, s ktorým sa môžeme pochváliť aj pred svetom,“ vysvetlil Anton Siekel dôvod, pre ktorý prijal ponuku Petra Prívaru, šéfa slovenskej cyklistiky a generálneho riaditeľa Okolo Slovenska.

“Veľmi sa teším na to, že v najbližších dňoch prídem cyklistov do dejiska ich pretekov povzbudiť, že aspoň chvíľu budem súčasťou ich pelotónu. Nie ako aktívny jazdec, ale ako jeden zo spoluorganizátorov,“ dodal prezident SOV Anton Siekel.

Čo bolo najzložitejšie v príprave 61. ročníka Okolo Slovenska? “V prvom rade získať pre náš zámer predstaviteľov štyroch kráľovských miest, aby sa tento rok stali spoluorganizátormi pretekov. Aby dokázali vytvoriť podmienky pre pelotón, ktoré sa postupom do vyššej kategórie UCI 2.1 ešte sprísnili. Súviselo to aj s financiami, ktoré sú dôležitým faktorom úspešného projektu. Keď sme ich pre náš zámer získali, začali sme spolu robiť na tom, aby sa preteky vydarili,“ reagoval na otázku agentúry SITA autor trate tohoročnej edície Stanislav Holec.

Myjavské kopanice ako bonbónik

Funkcionár, ktorý vyberal trasu tohto ročníka, sa teší na etapy, ktoré cyklistov zavedú do Vysokých Tatier, na Čertovicu i do Štiavnických vrchov, ale podľa neho bonbónikom pre účastníkov bude meranie síl v cyklistickom raji na kopaniciach v okolí Myjavy.

“Po rokoch sa nám podarilo pelotón priviesť do tohto členitého terénu, ktorý je zasľúbenou zemou pre cestárov. To bude zážitok pre všetkých – jazdcov iaj divákov. Teším sa na to, že kvalitu pelotón tento rok preveria kopce a kopčeky myjavských kopaníc,“ zdôraznil Stanislav Holec.

Ako dlhoročný cyklistický funkcionár a tréner si zo všetkého najviac želá, aby sa nikomu z aktérov nič zlé nestalo, aby cyklistom prialo aj počasie. “Želám si, aby sa nám vyhli letné prívalové dažde a iné živelné pohromy. Aby si cyklisti z 27 krajín, ktorí budú v tohoročnom pelotóne, mohli povedať, že sa im dobre jazdilo a že na Slovensko sa oplatí prísť aj na budúci rok,“ dodal Stanislav Holec.

Okolo Slovenska – program 60 + 1. ročníka

7. – 11. júna

7. júna: Levoča – Levoča – prológ (3,7 km)

8. júna: Levoča – Banská Bystrica – 1. etapa (211,8 km) – 3 rýchlostné prémie – 7 horských prémií

9. júna: Banská Bystrica – Nitra – 2. etapa (172 km) – 3 rýchlostné prémie – 3 horské prémie

10. júna: Nitra – Trnava – 3. etapa (222,1 km) – 3 rýchlostné prémie – 4 horské prémie

11. júna: Trnava – Trnava – 4. etapa (152,5 km) – 3 rýchlostné prémie

Slováci na Okolo Slovenska 2017

13 pretekárov

Dukla Banská Bystrica (CT): Patrik Tybor, Martin Haring, Ľuboš Malovec, Ján Andrej Cully, Juraj Bellan, Martin Mahďar, Slovenská reprezentácia (NT): Roman Broniš, Juraj Lajcha, Róbert Málik, Matej Krajíček, Johann Schwabik, Michal Hloža, Amplatz-BMC (CT): Marek Čanecký

Okolo Slovenska

prehľad ostatných 10 víťazov

2007 Joost van Leijen (Hol.)

2008 Kristoffer Gudmund Nielsen (Dán.)

2009 Leigh Howard (Aus.)

2010 Robert Vrečer (Slovin.)

2011 Nikita Novikov (Rus.)

2012 Enrico Rossi (Tal.)

2013 Petr Vakoč (ČR)

2014 Oleksandr Polivoda (Ukr.)

2015 Davide Vigano (Tal.)

2016 Mauro Finetto (Tal.)