Okres Medzilaborce by mal dostať milión eur, Pellegriniho vláda bude riešiť aj nezamestnanosť

MEDZILABORCE 3. júla (WebNoviny.sk) – Vláda SR počas tohto týždňa absolvuje dve výjazdové rokovania v Prešovskom kraji. V utorok sa ministri stretnú v Medzilaborciach, v stredu 4. júla v Bardejove.

V oboch prípadoch bude hlavným bodom programu návrh akčných plánov rozvoja okresov, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté. Súčasťou materiálov je tiež schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy vo výške milión eur pre každý okres.

Najmenej rozvinuté okresy

Okres Medzilaborce bol Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaevidovaný 20. októbra 2017. Dôvodom je dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. Tá sa v rozmedzí posledných 12 štvrťrokov pohybovala od 19,95 percenta k 31. decembru 2014 do 13,41 percenta ku 30. septembru 2017.

Miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji sa v sledovanom období pohybovala v rozmedzí od 17,45 do 10,32 percenta a v SR to bolo od 12,29 do 6,42 percenta. Ku koncu mája tohto roka je miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Medzilaborce na úrovni 10,2 percenta a disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie je 581 ľudí.

Stovky nových pracovných miest

Hlavným cieľom Akčného plánu okresu Medzilaborce je znížiť mieru nezamestnanosti podporou vytvorenia 377 pracovných miest do roku 2022, a to nasmerovaním aktivít do troch prioritných oblastí – ekonomiky, vzdelávania a služieb.

Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 až 2022 vo výške minimálne 38,55 milióna eur sa pritom predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 16,87 milióna eur.

Výška regionálneho príspevku bude 1,585 milióna eur. Vláda, podobne ako v ostatných okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti, vyčlení na výjazdovom rokovaní milión eur na podporu regiónu. V okrese Medzilaborce takto podporí 43 miestnych projektov obcí, občianskych združení, múzea a farností okresu.

V poradí 113. rokovanie vlády sa v priestoroch Mestského úradu v Medzilaborciach začne v utorok o 14:00.